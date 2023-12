Waarom de Google Pixel 8 Pro Colins favoriete smartphone van 2023 is

Het einde van 2023 nadert en dat betekent dat de Android Planet-redacteuren ook weer hun favoriete smartphone kiezen. Colin heeft heel wat toestellen gereviewed en bekeken en is weer terug bij Google.

Redacteur Colin kiest voor de Google Pixel 8 Pro

Ook afgelopen jaar zijn er weer heel wat reviews gepubliceerd op Android Planet. Dan hebben we het natuurlijk voornamelijk over onze ervaringen met smartphones, maar ook steeds vaker komen tablets om de hoek kijken. Daarnaast zag je ook steeds vaker reviews verschijnen van smartwatches en draadloze oordopjes, iets waar we in 2024 natuurlijk mee doorgaan!

Afgelopen jaren publiceerden we in december artikelen waarin redacteuren kozen wat hun favoriete smartphone van dat jaar was. Afgelopen jaren waren mijn keuzes vrij divers en koos ik respectievelijk voor de Motorola One Vision, Sony Xperia 5 II, Google Pixel 6 Pro en Asus Zenfone 9. Dit jaar ben ik weer terug bij de toestellen van zoekgigant Google en vind ik de 8 Pro het beste toestel van dit jaar. Waarom lees je hier.

Google blijft toch wel heel fijn

De Pixel-smartphones van Google zijn pas ‘eventjes’ officieel verkrijgbaar in Nederland, maar sindsdien heb ik ze vrij veel gebruikt. Het begon bij de 6-serie en ook de Pixel 7 Pro heb ik intensief gebruikt. Dit jaar was het tijd voor twee toestellen in de Pixel 8-lijn en sinds de release maak ik standaard gebruik van de grootste van de twee: de Pixel 8 Pro.

Het design is sinds de baanbrekende 6-serie wel wat minder geworden, maar het is en blijven hele fijne telefoons die in alles hun mannetje staan. Ik maak dagelijks foto’s in allerlei situaties en een goede camera is dus een pré en daar heb je bij de 8 Pro zeker geen klagen over. Ook de schone software vind ik een fijne bijkomstigheid, maar er is natuurlijk meer.

Flinke prijsverhoging is wel even schrikken

Het was wel even slikken, want Google durfde maar liefst 200 euro meer te vragen voor de Pixel 8 Pro ten opzichte van zijn directe voorganger. Ten eerste is dat nogal een bedrag en het bedrijf mengde zich zo nog meer in een druk speelveld vol met concurrerende toestellen.

De achterzijde van de 8 Pro heeft een matte afwerking en dat is iets wat ik al jaren wilde zien. Helaas bevatten het frame en de grote camerabalk nog wel een glimmende finish en dat had ik liever ook mat gezien, net zoals bij de kleinere Pixel 8. Die balk bevat weer drie camera’s, maar ziet er net iets anders uit dan bij de Pixel 7 Pro het geval was.

Ook opvallend is dat dit toestel een volledig plat scherm heeft, terwijl de 6 Pro en 7 Pro nog gebogen schermranden hadden. Zelf vind ik zulke randen wel fijn en het ziet er altijd wat luxueuzer uit. De maximale schermhelderheid is een stuk hoger geworden en dat is een groot pluspunt van het toestel, want zo is ‘ie ook makkelijk in direct zonlicht af te lezen.

Het is en blijft een groot toestel en bedienen met een hand is er nagenoeg nooit bij of je moet er heel voorzichtig mee omgaan. Wil je iets kleiners, dan kun je beter kijken naar de Pixel 8. Dan mis je wel weer het hogeresolutie-scherm, de periscopische zoomcamera en nog enkele andere features.

Ikzelf doe nooit meer dan twee jaar met een toestel laat staan vijf jaar of langer. Toch zijn er uiteraard genoeg mensen die dat wel doen, maar dan wil je wel up to date blijven, nieuwe functies kunnen gebruiken of er veilig bij blijven zitten. Bij de Pixel 8 Pro hoef je je daar geen zorgen over te maken, want het toestel krijgt maar liefst zeven jaar updates!

Dat is vooralsnog uniek in smartphoneland. Het toestel werd standaard geleverd met Android 14 en krijgt dus tot en met Android 21 updates. Ook wordt er maandelijks een beveiligingspatch uitgerold, waarmee je toestel weer een stuk veiliger is en ook de Pixel Feature Drops zijn onderdeel van het update-pakket. Zo kun je aan de slag met nieuwe functies die exclusief voor Pixel-toestellen worden uitgebracht.

De prijs van de Pixel 8 Pro is dus fors gestegen, maar je kunt er dus ook veel langer mee doen terwijl je wel bij de tijd blijft qua software. Natuurlijk is wel de vraag hoe de zelfontwikkelde Tensor G3-processor presteert over enkele jaren, iets wat we op dit moment niet kunnen beantwoorden.

Hardware: niet de snelste, maar meer dan prima

Die chip is niet de snelste op de markt en de Pixel 8 Pro is dan ook geen snelheidsmonster wat je bovenaan de toplijsten vindt als snelste smartphone op de markt. Toch heb ik in de maanden dat ik het toestel gebruik nooit klachten gehad. Opstarten van apps gaat vlot en datzelfde geldt voor het spelen van zware games, multitasken of het uitvoeren van AI-taken.

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij smartphones en dat is ook het geval bij de Pixel 8 Pro. Zo gebruik je slimme algoritmes bijvoorbeeld bij het maken van foto’s of het wissen van objecten op gemaakte kiekjes. Je kunt achtergronden en luchten aanpassen met een paar klikken of opvallende kleuren maskeren op een foto.

Er is genoeg werk- en opslaggeheugen aanwezig en de accuduur is wat mij betreft meer dan prima om de dag door te komen. Opladen daarentegen is wel iets wat ik graag anders zou willen zien, want dat gaat anno 2023 echt veel te traag. We zijn op dat gebied verwend door veelal Chinese fabrikanten, maar dat toestellen van jaren terug twee of drie keer zo snel opladen is eigenlijk wel te gek voor woorden.

Tot slot zijn de camera’s van de Pixel 8 Pro een feestje om mee te werken. Veel van de gemaakte foto’s zijn van goede kwaliteit en je kunt nu ook zelf spelen met zaken als de witbalans, iso-waarde of de sluitersnelheid. Ook de periscopische camera vind ik een fijne bijkomstigheid, want daarmee haal je objecten een stuk dichterbij zonder kwaliteitsverlies.

Beste smartwatch: nog steeds de Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Zoals gezegd testen we per jaar ook heel wat wearables in allerlei vormen en maten, met verschillende software en van tig merken. Vorig jaar koos ik voor de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, voornamelijk door de combinatie van Wear OS en de accuduur van meerdere dagen.

In 2023 is de Samsung Galaxy Watch 6-serie uitgebracht, maar een Pro-model (met grote accu) werd niet gepresenteerd. Ik heb de Watch 6’es wel getest, maar ze konden qua accuduur niet tippen aan die van de Watch 5 Pro.

Er werd dit jaar nog een kanshebber gepresenteerd in de vorm van de Mobvoi TicWatch Pro 5 die er op papier ook heel interessant uitziet. Dat specifieke model hebben we echter helaas niet kunnen testen. Oftewel: de Watch 5 Pro is voor mij nog steeds dé smartwatch van afgelopen jaar.

Beste draadloze oordopjes en koptelefoon

Ook hebben we dit jaar weer heel wat oordopjes getest en ook daarvoor blijf ik bij m’n keuze van 2022. De Sennheiser Momentum True Wireless 3 vind ik nog steeds heel fijn en heb ik dit jaar nog nieuw gekocht via Marktplaats. De gloednieuwe Sony WF-1000XM5’s zijn ook heel erg fijn, maar wel weer een stuk duurder en ook zijn die tweedehands niet tot nauwelijks te vinden voor een fijne prijs.

Ik vind de Sennheisers heerlijk zitten, het geluid is erg goed te noemen en je kunt ze gebruiken op meerdere apparaten tegelijk. Datzelfde geldt ook voor de Teufel Real Blue Pro-koptelefoon, die we in 2023 ook hebben getest. Daarnaast biedt die hoofdtelefoon ook veel instelmogelijkheden en fijne actieve ruisonderdrukking

