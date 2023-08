Oeps: Google lekt Pixel 8 Pro op eigen website

Google kan maar moeilijk zijn nieuwste smartphones geheim houden. Op de website van de zoekgigant is een foto van de nog onaangekondigde Pixel 8 Pro geplaatst. Bekijk ‘m hier.

Google Pixel 8 Pro-foto gelekt

Google kan veel dingen goed, maar het geheim houden van nieuwe producten hoort daar niet bij. Ook de Pixel 8 Pro is nu voor de officiële aankondiging gespot, en wel op de website van Google zelf. Het bedrijf plaatste een foto van het toestel in de Google Store, maar haalde ‘m al snel weer uit de lucht.

Hoewel de beeldkwaliteit niet geweldig is, zien we wel duidelijk dat dit de nieuwe Pixel 8 Pro is. Het design van de smartphone komt overeen met geruchten die eerder zijn opgedoken. De telefoon heeft een achterkant met de kenmerkende camerabalk, net als de Pixel 7 Pro van vorig jaar. Nieuw is dat de lenzen niet meer los, maar samen in een pilvormig ‘venster’ zitten.

Volgens geruchten heeft de nieuwe Pixel een 50 megapixel-hoofdcamera, 64 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-zoomcamera. Ook zien we een led-flitser en nog een andere sensor. Dit is vermoedelijk de thermometer, waarmee het mogelijk is om je lichaamstemperatuur te meten. Tot slot zien we dat de Pixel 8 Pro in een nieuwe kleur verschijnt, die Google ‘Porcelain’ zou noemen.

Wat we nog meer weten over de Pixel 8 Pro

De meeste specificaties van de Google Pixel 8 Pro zijn al bekend. Zo krijgt de telefoon een Tensor G3-processor met 12GB aan werkgeheugen en minstens 128GB aan opslagruimte. Het scherm is net als bij de Pixel 7 Pro 6,7 inch groot, maar heeft geen gebogen randen meer. Het toestel beschikt net als de reguliere Pixel 8 over een ‘plat’ display.

Verder is de verwachting dat de smartphone een grotere accu heeft, die bovendien iets sneller kan opladen. Belangrijker is dat de Pixel 8 Pro meer en langer updates zou krijgen dan vorige Pixel-smartphones. Het precieze updatebeleid is nog onduidelijk, maar Google zou Samsung van de troon willen stoten als de ‘updatekoning’ in Android-land.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje in het Google Pixel 8 (Pro) geruchtenoverzicht, waar we alle verwachtingen op een rijtje zetten.

