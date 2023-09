Google lekt meer afbeeldingen Pixel 8 Pro: dit zijn de 3 kleuren

Er zijn meer foto’s van de Google Pixel 8 Pro gelekt, waarop het toestel vanuit alle hoeken te zien is. Maar wat valt er op? Android Planet neemt het met je door.

Google Pixel 8 Pro foto’s laten niets aan verbeelding over

Google heeft er een handje van om nieuwe producten vooraf te onthullen of per ongeluk te laten zien. Zo verscheen al een afbeelding van de aankomende Pixel 8 Pro op de website van de zoekgigant. Nu is er een hele rits renders verschenen van het aankomende vlaggenschip via de device simulator. Dankzij deze tool kun je alvast kennis leren maken met een smartphone en verschillende features checken.

Inmiddels is de website offline gehaald, maar gelukkig hebben we de screenshots nog. De Pixel 8 Pro krijgt inderdaad een temperatuursensor aan boord, wat in mei van dit jaar als een van de eerste geruchten naar buiten werd gebracht. De sensor is geplaatst op de achterzijde van het toestel, onder de flitser.

Ook bevestigen de nieuwe afbeeldingen dat er ‘gewoon’ een fysiek simkaartslot aanwezig is. De laatste weken gingen er geruchten de ronde dat Google alleen esim zou willen gebruiken in de Pixel-telefoons.

Verfrissende blauwe kleur voor Pixel 8 Pro

De Pixel 8 Pro verschijnt in een drietal kleuren, met de namen Sky, Porcelain en Licorice. Het gaat om een frisse blauwe kleur met blauwe camerabalk, een lichtgrijs/bruine versie met zilveren balk en een zwarte uitvoering. Bij zijn voorganger, de Pixel 7 Pro, kwam Google naast een zwart toestel op de proppen met een hagelwit en groenachtige smartphone met koperen elementen.

Of de blauwe kleur identiek is aan die van de Pixel 7a is nog even afwachten, maar zulke details krijgen we allemaal te horen op 4 oktober. De zoekgigant heeft voor die dag een groots evenement aangekondigd waar we alles te horen krijgen over de nieuwe smartphones. Ook verwachten we de Pixel Watch 2 te zien, de nieuwe smartwatch van het bedrijf. De release van Android 14 staat naar verluidt ook gepland voor 4 oktober.

