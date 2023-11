Google Pixel 8 (Pro)-gebruikers melden mysterieuze deuken in scherm

Heb jij een Google Pixel 8 of Pixel 8 Pro en zie jij kleine deukjes of rimpelingen in het scherm? Dan ben je niet de enige. Op fora melden meerdere Pixel-gebruikers dat hun smartphonescherm niet in goede staat is en hier lees je hoe dat zit.

Bubbels op Google Pixel 8 (Pro): dit is er aan de hand

De Google Support-pagina staat sinds deze week vol met gebruikers die een opvallend probleem melden. In het scherm van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zien eigenaren opvallende bubbeltjes, rimpelingen of deuken. Deze oneffenheden vallen vooral in direct licht op en bevinden zicht onder de glazen beschermlaag van de smartphone. Dat betekent dat het probleem vanuit de binnenkant van de toestellen ontstaat.

Sommige gebruikers zijn op onderzoek uitgegaan en hebben de Pixel 8 Pro ontmanteld. Wat blijkt: op de plaatsen waar de de bubbels en deukjes te zien zijn, zitten binnenin de smartphone verschillende componenten als schroeven en klemmetjes. Deze prikken tegen de achterkant van het flexibele oled-paneel aan, wat de deukjes dus veroorzaakt.

Eigenaren van Pixel 8 en 8 Pro-toestellen ondervinden nog geen problemen met de beeldkwaliteit of het touchscreen. Wel speculeren velen dat de deukjes met de tijd erger kunnen worden en wel schade zullen veroorzaken. Gebruikers vragen daarom massaal vervangende toestellen aan, maar ook die kunnen hetzelfde probleem hebben.

Google heeft nog geen officiële verklaring gegeven over de imperfecties in het scherm. Wel adviseren ze gebruikers met dit probleem om contact op te nemen met een Google Support-medewerker. Zodra er meer bekend is vanuit de fabrikant, zullen we dit artikel bijwerken.

Niet alle Google Pixel 8 en 8 Pro’s hebben last van dit probleem en bij Android Planet raden we de telefoons dan ook nog zeker aan. Wij hebben ze uitgebreid getest en schreven erover in de Google Pixel 8 review en Google Pixel 8 Pro review.

Met een nieuwe chip die veel gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie, betere camera’s en veel nieuwe software-functies, zijn de smartphones indrukwekkende vlaggenschepen.

