Video: Google Pixel 8 Pro overleeft ‘stresstest’ zonder te breken

Nieuwe smartphones ontkomen er niet aan: de beruchte ‘stresstest’ van YouTuber JerryRigEverything. Nu is de Google Pixel 8 Pro aan de beurt. Hoe stevig is de telefoon?

Google Pixel 8 Pro aan de tand gevoeld

Je kan er inmiddels de klok op gelijk zetten: zodra een belangrijk merk een nieuwe smartphone uitbrengt, zit YouTuber JerryRigEverything klaar om ze uitgebreid te testen op de stevigheid. Nu is de Google Pixel 8 Pro aan de beurt, die sinds deze week in de winkels ligt.

De YouTuber begint met de krastest, waarbij hij de schaal van Moh hanteert om de krasvastheid te bepalen. Zoals bij veel andere Android-smartphones verschijnen de eerste krassen bij niveau 6 en diepere groeven bij niveau 7. Als JerryRigEverything het glas boven de vingerafdrukscanner bekrast, blijft deze gelukkig prima werken.

Opvallend is dat de YouTuber vrij eenvoudig de knopjes aan de zijkant los kan halen. Het lukt hem echter ook weer om deze vast te klikken. Ook wordt de vuurbestendigheid van het scherm getest. Bijna 20 seconden lang wordt aansteker bij het scherm gehouden, totdat er een vlek ontstaat die daarna niet meer wegtrekt.

Tot slot is het tijd voor de buigtest. Hier viel de Google Pixel 7 Pro van vorig jaar nogal door de mand. Toen JerryRigEverything flink kracht zette op de achterkant van de telefoon, boog het toestel behoorlijk ver door en ontstonden er openingen tussen het scherm en de behuizing. Bij de Pixel 8 Pro is dit niet het geval: de smartphone lijkt daarom steviger in elkaar te zitten. Dat is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen.

Meer over de Pixel 8 Pro

De Google Pixel 8 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de zoekgigant. De smartphone beschikt over een mooier, helderder scherm en de Tensor G3-processor. De camera’s zijn verbeterd en beschikken over nieuwe features, terwijl de accu sneller kan opladen.

Belangrijker is dat de Pixel 8 Pro erg lang wordt ondersteund, want Google belooft liefst zeven jaar lang updates uit te brengen. Daar staat wel een flink prijskaartje tegenover: de Pixel 8 Pro kost 1099 euro. Daarmee is het toestel 200 euro duurder dan zijn voorganger. De reguliere Pixel 8 kost 799 euro en is daarmee 150 euro duurder dan de Pixel 7.

De Google Pixel 8 Pro is een mooie upgrade ten opzichte van de 7 Pro. Het scherm kan een stuk feller en heeft gelukkig geen gebogen randen meer. De groothoeklens is duidelijk beter dan vorig jaar (al zijn de kleuren in het donker te verzadigd) en de AI-mogelijkheden tonen veel potentie. Bovendien is het nieuwe updatebeleid geweldig. Zeven jaar ondersteuning is uniek in de markt.

De prestaties van de Tensor G3-chip vallen wel enigszins tegen, dus we snappen dat Google daar weinig over kwijt wilde. De Pixel 8 Pro is simpelweg minder snel dan veel concurrenten. Bovendien laadt het toestel nog altijd vrij traag op en is de thermometer een curieuze toevoeging. Hij kost Google geld, terwijl de meeste mensen hem vermoedelijk niet vaker dan drie keer zullen gebruiken.

Over geld gesproken: de adviesprijs van 1099 euro steekt een beetje. De genoemde upgrades zijn absoluut prettig, maar van een nieuwe smartphone mag je ook verwachten dat hij beter is dan zijn voorganger. De prijsverhoging van 200 euro vinden we daarom erg fors.

