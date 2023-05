‘Google Pixel 8 Pro met nieuwe thermometer-functie nu al gelekt’

Online is een video verschenen die de Google Pixel 8 Pro laat zien. De verwachte smartphone krijgt een feature waarmee je je lichaamstemperatuur kan opmeten.

‘Google Pixel 8 Pro kan je temperatuur meten’

De Google Pixel 7a is pas net uitgebracht, of de Pixel 8 (Pro) staat weer voor de deur. Hoewel de smartphone nog wel even op zich laat wachten, zijn nu de eerste beelden van de Pixel 8 Pro gelekt. Website 91Mobiles zette een filmpje online dat van Google zelf lijkt te komen. De zoekgigant heeft de beelden inmiddels offline gehaald.

In het filmpje, die door een Twitter-gebruiker opnieuw is gedeeld, is het vernieuwde design van de Pixel 8 Pro te zien. De smartphone lijkt behoorlijk op zijn voorganger – de Pixel 7 Pro – maar heeft nu een camerabalk achterop waarbij de drie lenzen direct naast elkaar zitten. Bij de Pixel 7 Pro zit één lens in een los ‘gat’ in de camerabalk.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.



This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google



Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u — Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023

Opvallender is dat de Pixel 8 Pro over een thermometerfunctie beschikt. Op de achterkant zit een infrarood thermometer waarmee je jouw lichaamstemperatuur kan meten. Het filmpje laat zien hoe het werkt: als de functie is geactiveerd, moet je de Pixel-telefoon heel dichtbij je hoofd houden en op start drukken.

Volgens moet je het toestel binnen vijf seconden richting je slaap bewegen. Het is vooraf overigens belangrijk om bijvoorbeeld een bril af te zetten. Heb je de stappen doorlopen, dan klinkt er een geluidje uit de Pixel 8 Pro en zie je wat je lichaamstemperatuur is. Het zou ook mogelijk zijn om op deze manier de temperatuur van objecten te meten, zo schrijft 91Mobiles.

Meer over de Pixel 8 Pro

In maart zijn de eerste afbeeldingen van de Google Pixel 8 Pro gelekt. Die lieten de infraroodsensor voor de temperatuurmeter al zien. Daarnaast is de verwachting dat het toestel geen afgeronde schermranden meer heeft, maar beschikt over een plat display. Net als de huidige Google Pixel 7 dus.

Daarnaast verwachten we dat de Pixel 8 Pro (en de reguliere Pixel 8) is voorzien van de Google Tensor G3-chip, die nog niet is aangekondigd. De smartphone wordt waarschijnlijk in oktober onthuld. Google organiseert in deze maand altijd een groots event waar het bedrijf nieuwe hardware toont.

Tijdens Google I/O 2023, een ontwikkelaarsconferentie die ieder jaar in mei plaatsvindt, zijn ook nieuwe telefoons gepresenteerd. Zo onthulde Google de Pixel Fold, de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf. Dit toestel komt helaas niet naar Nederland, maar verschijnt bijvoorbeeld wel in Duitsland voor 1899 euro. De goedkopere Pixel 7a (509 euro) is wel in Nederland verkrijgbaar.

