‘Alle specificaties Google Pixel 8 en 8 Pro gelekt, krijgen 7 jaar updates’

We wisten al veel over de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro, maar nu liggen werkelijk alle specificaties op straat. De smartphones worden langer ondersteund en krijgen fellere schermen dan hun voorgangers.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn alle specificaties van de Google Pixel 8 (Pro)’

Op 4 oktober onthult Google zijn nieuwe generaties smartphones. Dankzij 91Mobiles weten we nu werkelijk alle specificaties van deze Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Als ze kloppen natuurlijk, want we houden een slag om de arm.

We wisten al dat de gewone Pixel 8 een 6,2 inch-oled-scherm krijgt en de Pixel 8 Pro een 6,7 inch-display. Nu is ook bekend dat de helderheid van beide smartphones flink omhoog gaat. De Pixel 8 haalt 2000 nits, de Pro zelfs 2400 nits. Daarmee behoren ze in één klap tot de felste schermen op de markt.

Dat is geen overbodige luxe, want de Pixel 7 en 7 Pro waren in fel zonlicht soms een beetje moeilijk af te lezen. Het gaat in beide gevallen om platte schermen met een ververssnelheid van maximaal 120Hz. De Pro wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus 2, die krasjes moet voorkomen. De goedkopere Pixel 8 moet het doen met de eerste generatie Gorilla Glass Victus.

Zoals verwacht draaien de toestellen op een Tensor G3-chip, die flink sneller moet zijn dan zijn voorganger. Er zou volgens 91Mobiles 8GB RAM bij zitten. Dat vinden we een beetje vreemd, aangezien de Pixel 7 Pro al over 12GB werkgeheugen beschikte. Je kiest bij de gewone Pixel 8 uit varianten met 128 of 256GB opslag. De Pro gaat tot 512GB.

Iets sneller laden, vernieuwde camera’s

De Google Pixel 8 zou een accucapaciteit van 4575 mAh hebben, 220 mAh meer dan zijn voorganger. Opladen gaat met 27 Watt ook ietsje sneller, al blijf je draadloos op 18 Watt steken. De Pixel 8 Pro beschikt over 5050 mAh en laadt op met maximaal 30 Watt. Draadloos is dat 23 Watt.

Beide smartphones hebben een vernieuwde 50 megapixel-hoofdcamera met een grotere sensor. De Pixel 8 heeft verder alleen een 12 megapixel-groothoeklens. De Pixel 8 Pro krijgt een verbeterde 48 megapixel-groothoeklens, die vermoedelijk ook nog iets wijder is. Bovendien haal je het beeld 5x dichterbij met de telecamera. Die lijkt hetzelfde als op de Pixel 7 Pro.

De camera’s kennen een aantal nieuwe trucjes. We lazen eerder al dat je achtergrondgeluiden uit video’s kunt verwijderen. Ook zou het dankzij AI mogelijk zijn om gezichten in foto’s te vervangen door mooiere versies. Dat kan handig zijn als iemand bijvoorbeeld net zijn ogen dicht heeft op een groepsfoto.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eén van de opvallende specificaties van de Google Pixel 8 (Pro) is het nieuwe updatebeleid. De smartphones zouden zeven jaar lang ondersteund worden. Het is niet helemaal duidelijk of daarmee alleen beveiligingsupdates worden bedoeld of ook nieuwe versies van Android. De Pixel 7 en 7 Pro krijgen namelijk slechts drie nieuwe versies van het besturingssysteem en vijf jaar beveiligingspatches.

Op 4 oktober weten we of al deze informatie klopt. Dan lees je op Android Planet uiteraard ook de prijzen van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Daarover horen we wat tegenstrijdige geruchten. Dat de smartphones duurder worden dan hun voorgangers lijkt echter vast te staan.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Google: