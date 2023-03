‘Ontwerp Pixel 8 ook gelekt: kleinste Google-telefoon in jaren’

Na het Pro-model is ook de ‘gewone’ Google Pixel 8 voor het eerst te zien op renders. Het toestel zou dankzij een compact scherm de kleinste Google-telefoon in jaren worden.

‘Google Pixel 8 voor het eerst te zien op renders’

Het regent Google-nieuwtjes. Eerder zagen we al renders van de Google Pixel 8 Pro voorbijkomen en nu is het de beurt aan de gewone Pixel 8. Het gaat niet om officiële foto’s, maar om met de computer gemaakte afbeeldingen. Die zijn gebaseerd op het gelekte ontwerp van het toestel. Ze geven daardoor een goed beeld van hoe de smartphone eruit komt te zien.

Wat vooral opvalt is het formaat. De Pixel 8 zou een scherm van 5,8 inch krijgen. Dat is een stuk kleiner dan de Pixel 7, die een 6,3 inch-display heeft. Sterker nog: als dit gerucht klopt, gaat het om de kleinste Google-smartphone sinds de Pixel 4, die een 5,7 inch-scherm had. Het zou ook de meest compacte high-end telefoon van 2023 zijn.



Aan de achterzijde lijkt de Pixel 8 sterk op zijn voorganger. We zien weer een horizontale camerabalk, waarin twee lenzen verstopt zitten. Het gaat vermoedelijk om een hoofdcamera en groothoeklens. Het toestel heeft, in tegenstelling tot de 8 Pro, geen telelens om mee in te zoomen.

De voorkant ziet er wel iets anders uit dan vorig jaar. Zo zijn de schermranden dunner en heeft de behuizing rondere hoeken. Dat zorgt voor een moderner ogend ontwerp. De selfiecamera zit nog steeds centraal in het midden van het scherm.

Wat we al weten over de Google Pixel 8

Het grootste nieuws dat deze renders van de Google Pixel 8 onthullen is zonder twijfel het kleinere scherm. Verdere specificaties zijn nog niet exact bekend, maar het ligt voor de hand dat het toestel een snellere Tensor G3-chip krijgt. Die is weer gebaseerd op een processor van Samsung en moet ook zuiniger met energie omspringen.

Google brengt de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro waarschijnlijk pas in het najaar uit. Mogelijk krijgen we al wel een glimp van de smartphones te zien tijdens Google I/O 2023. Deze ontwikkelaarsconferentie vindt plaats op 10 mei. Waarschijnlijk lanceert Google op die dag ook de goedkopere Pixel 7a én Pixel Fold. Dat is de eerste vouwbare smartphone van de zoekgigant.

