Gerucht: Google Pixel 8 krijgt compacter scherm

Google lijkt van de Pixel 8, die later dit jaar moet verschijnen, een compacter vlaggenschip te maken. Details over het schermformaat zijn nu gelekt.

‘Google Pixel 8-scherm wordt kleiner’

Anno 2023 worden maar heel weinig compacte smartphones uitgebracht. Eigenlijk heeft ieder nieuw Android-toestel wel een scherm van 6,5 inch of groter. Mogelijk brengt Google hier later dit jaar verandering in met de Pixel 8. Volgens nieuwe informatie, afkomstig van smartphone-insider Ross Young, krijgt de telefoon een kleiner scherm dan zijn voorganger.

Waar de Pixel 7 een display van 6,32 inch heeft, zou de Pixel 8 beschikken over een 6,16 inch-scherm. Het verschil is daarmee niet heel groot, maar het maakt de nieuwe smartphone wel een stukje compacter en dus makkelijker om met één hand te bedienen. De Pixel 8 Pro zou overigens 6,7 inch groot zijn, net als de Pixel 7 Pro.

De Pixel 8 en 8 Pro laten waarschijnlijk nog wel even op zich wachten. Google onthult doorgaans in oktober zijn nieuwste smartphones en we verwachten dat dit ook voor 2023 geldt. Tot die tijd blijven de Pixel 7 en Pixel 7 Pro te koop, al staat er nog wel een goedkopere Google-telefoon op de planning.

Pixel 7a

Mogelijk krijgen we volgende maand de Google Pixel 7a te zien. De opvolger van de Pixel 6a is bijna volledig gelekt, waardoor we precies weten wat we kunnen verwachten. Zo zijn eerder foto’s van de Pixel 7a opgedoken, evenals de belangrijkste specificaties.

Het toestel lijkt naar verluidt sterk op de reguliere Pixel 7 en krijgt een 6,1 inch-oled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Daarnaast zou de 7a meer werkgeheugen (8GB in plaats van 6GB) krijgen dan zijn voorganger, wat helpt bij het multitasken en spelen van zware games. Geruchten hebben het ook over een Tensor G2-processor en de optie om draadloos op te laden.

Google presenteert de Pixel 7a hoogstwaarschijnlijk tijdens Google I/O 2023. Deze ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar plaats op 10 mei. We weten nog niet of de telefoon ook naar Nederland komt, wat ‘ie gaat kosten en vanaf wanneer Google ‘m verkoopt.

