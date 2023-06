‘Google Pixel 8 wordt veel sneller dankzij nieuwe Tensor G3-processor’

De Google Pixel 8-toestellen draaien straks op een nieuwe Tensor G3-processor. Er zijn nu details gelekt over deze chip, die suggereren dat de smartphones véél sneller worden dan hun voorgangers.

‘Nieuwe processor Google Pixel 8 veel sneller’

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn uitstekende smartphones met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Qua pure rekenkracht kunnen ze concurrenten als de Samsung Galaxy S23 en de OnePlus 11 echter niet bijbenen. Daar komt bij hun opvolgers mogelijk verandering in.

Android Authority publiceerde veel technische details over de processor die straks in de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zit. Deze Tensor G3-chip belooft een stevige sprong vooruit te maken. De individuele ‘cores’, verantwoordelijk voor het afhandelen van de diverse taken, hebben een veel modernere architectuur. Daardoor zou de G3 ongeveer net zo goed moeten presteren als de Snapdragon 8 Gen 2-processor van de genoemde S23 en de OnePlus 11.

Render van de Google Pixel 8 Pro

De gpu, belangrijk voor onder meer de prestaties in games, krijgt eveneens een upgrade. De textuur en weerspiegeling van objecten in spellen zou er mooier uit moeten zien. Verder stapt Google over naar UFS 4.0-opslaggeheugen. Daarmee kun je data twee keer zo snel lezen en schrijven als voorheen.

Google zet natuurlijk stevig in op kunstmatige intelligentie. Ook op dit vlak zou de Tensor G3-processor in de Pixel 8 beter presteren, net als tijdens het verwerken van foto’s. Het verbeteren van je kiekjes, of het uitgummen van ongewenste objecten, werkt daardoor rapper op de nieuwe smartphones.

Dit weten we al over de Google Pixel 8-serie

Google kondigt de nieuwe Pixels waarschijnlijk in oktober aan. De gewone Pixel 8 lijkt een wat kleiner 6,2 inch-scherm te krijgen. De Pixel 8 Pro behoudt zijn 6,7 inch-display, maar dat wordt volgens geruchten helemaal plat. Zijn voorganger heeft nog afgeronde schermranden.

We vermoeden dat beide smartphones over vernieuwde camera’s beschikken, maar een bijzondere thermometer-functie lijkt voorbehouden aan de Pro. Daarmee kun je eenvoudig je lichaamstemperatuur meten door de infraroodsensor langs je voorhoofd te bewegen.

Heb je nú een nieuwe smartphone nodig? Dan kun je ook kiezen voor de Google Pixel 7a. Die lijkt in veel opzichten op de gewone Pixel 7, maar is kleiner en voordeliger. Bekijk de video hieronder of lees onze geschreven review van de Pixel 7a voor meer details.

