Video: Google Pixel 8 al te zien in unboxing

Google lijkt nooit veel moeite te doen om nieuwe producten geheim te houden. Nu is er weer een unboxing gelekt van de Google Pixel 8, die het bedrijf pas op 4 oktober aankondigt. Daar kunnen we een aantal zaken uit afleiden.

Unboxing-video Google Pixel 8 gelekt

Het is inmiddels bijna traditie: al voor Google zijn nieuwe smartphones officieel aankondigt, belanden ze in handen van YouTubers. Dit jaar is geen uitzondering. Het kanaal PBKreviews publiceerde een korte unboxing van de Google Pixel 8, die de zoekgigant op 4 oktober lanceert.

Het gaat om de grijsgroene variant, die Google zelf Hazel noemt. Wat direct opvalt, is dat de achterkant weer flink glanst terwijl de camerabalk mat is. Dat was bij de Pixel 7 ook al zo. Eerder gelekte foto’s van de duurdere Pixel 8 Pro suggereren dat dat toestel juist mat is met een glanzende camerastrook.

De smartphone lijkt iets rondere vormen te hebben dan vorig jaar. Helaas stoppen de beelden voor het toestel daadwerkelijk gebruikt wordt. Daardoor is moeilijk te zien hoe dun de schermranden zijn. Wel is op de doos duidelijk te lezen dat het display 6,2 inch groot is. Dat was bij de Pixel 7 nog 6,3 inch.

De video laat ook zien wat er in de doos zit. Naast de smartphone zelf zijn dat een usb-c-kabel en een adapter om data over te kunnen zetten vanaf je oude toestel. Ook is er wat documentatie aanwezig. Een oplader ontbreekt uiteraard, want dat is al jaren het geval bij Pixel-telefoons.

Meer over de Google Pixel 8

Op 4 oktober aanstaande lees je op Android Planet alles over de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Dan kondigt Google de toestellen namelijk officieel aan. Het display van de gewone Pixel 8 krijgt volgens geruchten een hogere helderheid van maximaal 2000 nits en een verversingssnelheid van 120Hz voor nog soepelere beelden.

De Pixel 8 Pro behoudt zijn 6,7 inch-display, maar dat is dit keer volledig plat. De helderheid ligt nog hoger: op zo’n 2400 nits. Beide smartphones draaien op een snellere Tensor G3-chip en beschikken over verbeterde camera’s. Ook krijgen ze een beter updatebeleid.

