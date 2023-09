Google toont video van Google Pixel 8 (Pro) en Pixel Watch 2

We moeten nog enkele weken wachten tot de officiële onthulling, maar Google heeft nu zelf de Pixel 8 (Pro) én Pixel Watch 2 getoond in korte video’s.

Google Pixel 8-video toont nieuwe telefoons

Op 4 oktober houdt Google een evenement, waar we allerlei nieuwe hardware en software gaan zien. We kijken daar reikhalzend naar uit en de fabrikant wist dat vast en zeker. Het bedrijf heeft verschillende korte videoteasers online gezet van hun aankomende producten. Het filmpje hieronder toont verschillende details van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Zo zien we de kenmerkende camerabalk die twee camera’s bevat bij de Pixel 8 en nog een derde sensor bij de Pixel 8 Pro. Ook de volumeknoppen en powerbutton zijn te zien in de video en de extra sensor onder de flitser bij het Pro-model. Dankzij eerdere informatie weten we dat dat een temperatuursensor is.

De voorkanten van de smartphones komen niet in beeld, maar naar verwachting hebben beide modellen een plat scherm. Volgens verschillende modellen stapt Google af van afgeronde schermranden bij de Pro-modellen, maar dat is iets wat we 4 oktober zeker te weten komen. In de video wordt het Porcelain-model getoond van de Pixel 8 Pro en een lichtroze variant van de normale Pixel 8.

Pixel Watch 2: stof en waterdicht en kenmerkend design

Kijk je (ook) uit naar de Google Pixel Watch 2? Daarvoor heeft de zoekgigant ook een korte videoteasers online gezet. We zien direct de IP68-certificering die wordt getoond, waarmee het horloge stof- en waterdicht is. Ook de integratie met Fitbit is duidelijk te zien dankzij de herkenbare wijzerplaat.

Ook het digitale kroonwiel is weer aanwezig. Daarmee scrol je door menu’s en instellingen of maak je een specifieke keuze. Qua design valt het op dat er wordt gekozen voor een kopie van de huidige Pixel Watch. Zo zien we weer een rond scherm, metalen horlogekast en kunnen de bandjes snel en makkelijk verwisseld worden.

Volg jij al het Google-nieuws op 4 oktober?

Android Planet zit 4 oktober uiteraard klaar om verslag te doen van al het nieuws wat Google te melden heeft. Naast nieuwe smartphones en een smartwatch, gaan we daar ook eindelijk meer horen over Android 14 en de release daarvan.

We verwachten dat de toestellen hier ook te koop zullen zijn, net zoals gebeurde bij de Pixel 7-serie. Of het horloge hier officieel op de markt komt is echter nog de vraag, de eerste Pixel Watch kon je hier alleen kopen via grijze import.

