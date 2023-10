Google Pixel 8 vs Google Pixel 7: de 5 grootste verschillen

Ga je voor de nieuwe Pixel 8 of probeer je voor minder centen nog een Pixel 7 op de kop te tikken? We zetten de verschillen tussen beide smartphones op een rij in deze Google Pixel 8 vs Google Pixel 7-vergelijking.

Google Pixel 8 vs Google Pixel 7

De Google Pixel 7 behoorde tot de eerste Pixels die je officieel in Nederland kon kopen. Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft Google zijn opvolger onthuld: de Pixel 8. Hoewel het ontwerp is verfijnd, ademt het toestel dezelfde designtaal als vorig jaar.

Zo keert de horizontale camerabalk weer terug. Grotere verschillen treffen we aan onder de motorkap. We lopen de belangrijkste met je langs in onze Google Pixel 8 vs Google Pixel 7-vergelijking.

1. Snellere hardware

De Tensor G2 zorgde ervoor dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro erg soepel aanvoelden. Toch was het een langzamere chip dan veel concurrenten gebruikten. Met de Tensor G3 zet Google een flinke stap vooruit, al noemt het bedrijf weinig concrete details. Vermoedelijk is de Snapdragon 8 Gen 2 in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23 nog altijd een stukje sneller.

De accu groeit van 4355 naar 4575 mAh. Je laadt het toestel op met maximaal 27 Watt. Dat is 4 Watt sneller dan vorig jaar, maar houdt nog steeds niet over. Je moet ook zelf voor een adapter zorgen, want die zit niet in de doos. Draadloos laden gaat met maximaal 18 Watt. Dat is opvallend genoeg iets trager dan vorig jaar.

2. Kleiner en beter scherm

Waar de Google Pixel 7 een 6,3 inch-scherm had, beschikt de Pixel 8 over een iets kleiner 6,2 inch-display. Of je dat prettig vindt, is natuurlijk heel persoonlijk. Toch kunnen we wel zeggen dat het een objectief beter scherm is dan vorig jaar.

De maximale verversingssnelheid is namelijk omhoog gegaan van 90 naar 120Hz. Dat betekent dat de pixels maximaal 120 keer per seconde verversen voor een nog soepeler beeld. Als je bijvoorbeeld een statische e-mail tikt, schakelt het scherm terug naar 60Hz om de batterij te sparen.

Een misschien nog wel grotere vooruitgang: de Pixel 8 haalt een maximale helderheid van 2000 nits. Dat is flink hoger dan de Pixel 7, die blijft steken op 1400 nits. Je kunt het scherm op zonnige dagen dus gemakkelijker aflezen.

3. Vernieuwde camera’s

Op de achterkant treffen we weer twee lenzen aan: een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. Dat zijn dezelfde specificaties als vorig jaar, maar de camera’s zijn wel verbeterd. Zo laat de hoofdcamera meer licht binnen, zodat je vooral in het donker mooiere foto’s schiet. Ook kun je gemakkelijker een natuurlijke scherptediepte creëren zonder te vertrouwen op de portretmodus.

De 12 megapixel-groothoeklens functioneert nu ook als macrocamera voor close-ups. Een telelens om mee in te zoomen, die de Pixel 8 Pro wel heeft, ontbreekt nog altijd op de gewone Pixel 8. Dat duurdere broertje heeft bovendien een Pro-modus, waarmee je zaken als ISO en sluitertijd zelf instelt. Dat kan ook niet met de gewone Pixel 8.

Wel kennen de camera’s ook op deze instapper een aantal nieuwe trucjes. Zo is het mogelijk om de gezichten op foto’s gemakkelijk te vervangen door gezichten op andere foto’s. Dat is handig als iemand op een groepsfoto bijvoorbeeld zijn of haar ogen dicht heeft. Ook kun je ongewenste achtergrondgeluiden uit je video’s filteren.

4. Langere ondersteuning

Google bood ooit het beste updatebeleid van alle Android-fabrikanten, maar was de laatste tijd ingehaald door onder meer Samsung en OnePlus. Dit jaar pakt Google de kroon op overtuigende wijze terug.

De Pixel 8 krijgt maar liefst zeven nieuwe versies van Android en ook zeven jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden. Ter vergelijking: de Pixel 7 kreeg slechts drie nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingsupdates. Dat is een enorme vooruitgang.

5. Hogere prijs

Vorig jaar was Google een nieuwe speler op de Nederlandse markt. Waarschijnlijk prijsde het bedrijf zijn smartphones om die reden behoorlijk scherp. De Pixel 7 met 128GB opslag had een adviesprijs van 649 euro. Inmiddels heeft Google wat marktaandeel verworven en hoeven we niet meer te rekenen op lokkertjes. De Pixel 8 kost maar liefst 799 euro. Dat is een prijsstijging van ruim 23 procent in één jaar.

Bovendien is de Pixel 7 inmiddels te koop voor € 556,10. Dat scheelt dus honderden euro’s. Of je het nieuwe model de meerprijs waard vindt, is uiteraard aan jou.

