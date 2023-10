Downloaden: de officiële Google Pixel 8 (Pro)-wallpapers

Met de officiële wallpapers van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro geef je ook je eigen smartphone een nieuwe look. De achtergronden zijn in dit artikel te downloaden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de Google Pixel 8 (Pro)-wallpapers

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn officieel aangekondigd en binnenkort verkrijgbaar in Nederland. Bij nieuwe Google-telefoons horen natuurlijk ook nieuwe wallpapers. Die kun je nu ook op je eigen smartphone gebruiken, want website Android Authority heeft ze allemaal gedeeld.

De officiële wallpapers van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro staan in deze Google Drive-map. De achtergronden hebben een hoge resolutie van 3291 bij 2957 pixels en zien er daardoor op ieder smartphonescherm scherp uit. Het gaat om in totaal 16 wallpapers en een aantal check je hierboven.

Alles over de Google Pixel 8 (Pro)

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn de opvolgers van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro van vorig jaar. De smartphones hebben een snellere Tensor G3-processor, heldere schermen, verbeterde camera’s en een aangepast design. De Pixel 8 valt bijvoorbeeld op door de compacte behuizing.

De telefoons zijn ook duurder dan hun voorgangers. De Pixel 8 heeft een adviesprijs van 799 euro, terwijl de Pixel 8 Pro voor 1099 euro over de toonbank gaat. Dat is respectievelijk 150 en 200 euro meer dan bij de Pixel 7 en 7 Pro vorig jaar.

→ Google Pixel 8 (Pro) preview: dit zijn de betere en duurdere Pixels

De nieuwe Google-smartphones beschikken uiteraard over veel meer verbeteringen. Zo worden ze maar liefst zeven jaar lang van Android-updates voorzien. In de uitgebreide reviews, die binnenkort verschijnen, gaan we hier dieper op in.

Houd Android Planet dus goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees meer over de Google Pixel 8: