Actie: win de gloednieuwe Google Pixel 8 bij Android Planet

De Google Pixel 8 is nog niet gepresenteerd, maar bij Android Planet geven we zo’n gloednieuwe telefoon gewoon al weg! Word je gekozen als winnaar dan kies je ook nog eens zelf de kleur van het toestel.

Google Pixel 8 winactie: zo doe je mee!

Op het aankomende Made by Google-evenement presenteert de zoekgigant eindelijk Android 14, maar ook krijgen we meer te horen over de de Google Pixel Watch 2, Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Niet alleen wij kijken uit naar de toestellen, maar veel van onze lezers ook. Daarom hebben we besloten om een gloednieuwe Google Pixel 8 weg te geven! We geven een instapversie weg van het toestel en de winnaar of winnares bepaalt de kleur helemaal zelf. De smartphone komt namelijk beschikbaar in enkele frisse kleuren.

De adviesprijs van de Google Pixel 8 is nog onbekend, maar het enige wat je hoeft te doen om mee te dingen naar deze prachtige prijs is onderstaand formulier invullen.

Meedoen kan tot en met 15 oktober

Android Planet gaat persoonlijk voor jou op pad om er eentje te scoren. Meedoen met de winactie kan tot en met 15 oktober. Daarna sluiten we het formulier en kiezen we geheel willekeurig een winnaar of winnares. Die maken we vervolgens zo snel mogelijk bekend in een update van dit artikel.

Geruchten: meer over de Google Pixel 8

De Pixel 8 heeft volgens de geruchten een amoled-scherm van 6,2 inch, waarvan de pixels maximaal 120 keer per seconde verversen. Het toestel draait op de volledig nieuwe Tensor 3-chip van Google zelf, bevat 8GB RAM en komt op de markt als 128GB of 256GB-versie.

Er zijn in totaal drie camera’s aanwezig en de accu laad je op via een kabeltje of draadloos. Het toestel draait op Android 14, krijgt zeven jaar updates en het toestel is stof- en waterdicht. Je hebt keuze uit meerdere kleuren, de zijkanten en camerabalk zijn afgewerkt met een matte afwerking en de achterkant met een glimmende finish.