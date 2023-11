‘Google Pixel 8a-dummy: kleiner toestel en dikkere randen’

De Google Pixel 8a is nog niet officieel aangekondigd, maar online is er al veel over te vinden. Onlangs verschenen foto’s van een dummy-model, waarmee we een idee krijgen van de afmetingen, het ontwerp en de vorm van de Pixel 8a.

Ontwerp van Google Pixel 8a online gelekt

De Pixel a-smartphones van Google zijn doorgaans behoorlijk populair. Voor een lagere prijs krijg je een smartphone met specificaties die grotendeels overeenkomen met de toptoestellen. Ook de laatste Pixel 8-serie krijgt zo’n goedkoper broertje, want afbeeldingen van de Pixel 8a verschijnen overal online. En Google heeft de telefoon nog niet eens aangekondigd.

Er zijn nu afbeeldingen gelekt van de aankomende Pixel in dummy-vorm. Dat wil zeggen dat de afmetingen en verhoudingen van de Pixel 8a zijn verwerkt tot een fysiek toestel. Het apparaat werkt natuurlijk niet, maar geeft ons wel een mooi kijkje in de vorm van de Pixel 8a.

In grote lijnen komt het ontwerp van de 8a overeen met die van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. We zien wederom een vlakke smartphone met afgeronden hoeken en het herkenbare camera-eiland op de achterkant. Daarin zien we ruimte voor twee cameralenzen. Vermoedelijk een hoofdcamera en groothoeklens.

Wat verder opvalt is het scherm van de Pixel 8a. Niet alleen geeft de bron xleaks7 aan dat de smartphone kleiner is dan de Pixel 8. De Pixel 8a heeft ook dikkere schermranden en op het dummy-model lijken ze zelfs niet even dik rondom. Dat zou betekenen dat de Google Pixel 8a – in uiterst officiële vaktermen – een dikkere kin en groter voorhoofd krijgt. Dat is niet meer van deze tijd.

Verder zitten de stroom- en volume-knoppen nog altijd op dezelfde plek, is de selfiecamera weer bovenin het scherm geplaatst en lijkt de smartphone over het algemeen geen grote veranderingen met zich mee te brengen. Laten we hopen dat Google ons kan verassen met nieuwe kleurtjes.

Meer over de Pixel 8a

De dummy is niet het eerste wat over de Pixel 8a uitlekt. Eerder werd er zelfs gespeculeerd over het verdwijnen van de Pixel a-modellen, maar na meerdere gelekte foto’s en renders lijkt Google de smartphone tóch te ontwikkelen. Binnenin de 8a verwachten we de Tensor G3-chip, die ook in de huidige toptoestellen van Google zitten.

Verder is er nog weinig over het toestel bekend. Wel verwachten we dat de smartphone duurder wordt dan de Pixel 7a van dit jaar. Die verscheen op de markt met een adviesprijs van 509 euro. De Pixel 8 kostte bij lancering 799 euro en was 150 euro duurder dan zijn voorganger. We houden rekening met een prijs van minstens 600 euro voor de nieuwe Pixel 8a, zodra deze in 2024 wordt aangekondigd.

Tot die tijd houden we je bij Android Planet op de hoogte van het laatste Android-nieuws of bekijk onze uitgebreide reviews van de Google Pixel 8 of Google Pixel 8 Pro. Benieuwd naar wat de Pixel 7a te bieden heeft? Bekijk dan onze videoreview hieronder.

