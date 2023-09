Gerucht: Google Pixel 8a nu al te zien op foto’s

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro moeten nog worden aangekondigd, maar de volgende Google-telefoon is alweer gelekt. Bekijk hier de eerste foto’s van de Pixel 8a.

‘Google Pixel 8a-foto’s gelekt’

Op 4 oktober presenteert Google zijn nieuwste high-end smartphones: de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Maar, we weten nu al wat de volgende telefoon van de zoekgigant wordt. De Google Pixel 8a is gelekt door telecominsider Abhishek Yadav op X (voorheen Twitter). Hij deelt vaker informatie en beelden van onaangekondigde Android-toestellen.

De foto’s tonen dat de Google Pixel 8a er behoorlijk anders uitziet dan zijn voorganger, de Pixel 7a. De telefoon heeft een ronder design, waarbij de schermranden bijvoorbeeld zijn afgerond. Het doet een beetje denken aan de Pixel 5 uit 2020. De 7a heeft een veel hoekiger uiterlijk, net als zijn duurdere broers – de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Ook valt op dat de schermranden niet al te dun zijn. Bij voorgaande Pixel a-smartphones waren de bezels overigens ook niet erg smal. Daarnaast zien we een lichtblauwe achterkant met het kenmerkende camera-eiland van Google. Daar zitten twee lenzen in, waarbij het vermoedelijk gaat om een hoofdcamera en groothoeklens.

Het is bijzonder dat de Pixel 8a nú al uitlekt. Google onthult nieuwe a-smartphones ieder jaar in mei, tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie. Het zou betekenen dat de 8a maar liefst acht maanden (!) van tevoren online opduikt. We nemen het gerucht daarom vooralsnog met een korreltje zout, al is de bron doorgaans betrouwbaar.

Opvolger van Pixel 7a

Op dit moment is er vrijwel niets over de vermeende Pixel 8a bekend. De verwachting is dat het toestel over een nieuwe Tensor-processor van Google beschikt, maar verder tasten we in het duister. Waarschijnlijk lekt er de komende maanden meer informatie uit.

Tot de officiële aankondiging moeten we het doen met de Pixel 7a. Deze smartphone is in mei uitgebracht voor een adviesprijs van 509 euro. Hij is inmiddels in prijs gedaald, waardoor je op dit moment € 484,- voor de telefoon betaalt. De 7a heeft snelle hardware, schone software, een beter scherm en goede camera’s.

→ Meer weten? Lees dan de uitgebreide Google Pixel 7a review, of bekijk de videoreview hieronder

