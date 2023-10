‘Dit is de Google Pixel 8a: nieuw design en sneller’

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn pas net aangekondigd, of de volgende Google-telefoon is alweer gelekt. Check hier hoe de Pixel 8a er uit komt te zien.

Bekijk de Google Pixel 8a-renders

Google werkt aan een opvolger voor de relatief betaalbare Pixel 7a. De bekende en betrouwbare smartphone-insider OnLeaks heeft in samenwerking met website Smartprix de eerste renders van de Pixel 8a online gezet. De beelden laten zien dat het toestel een nieuw design krijgt.

Het ontwerp lijkt – zoals we hadden verwacht – op dat van de nieuwe Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De 8a heeft een behuizing met afgeronde hoeken. De Pixel 7a had juist een wat hoekiger ontwerp, net als de duurdere Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Ook de bekende camerabalk achterop keert weer terug. Dit is een herkenbaar designelement van recente Google-smartphones.

Het scherm van de Pixel 8a is volgens de bron 6,1 inch groot en de telefoon zou afmetingen van 152,1 bij 72,6 x 8,9 millimeter hebben. Daarmee is het toestel ongeveer even groot als zijn voorganger. Het scherm heeft redelijk dunne randen, al zien we onderaan wel een dikkere bezel. In het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera.

Tot slot zien we dat de Pixel 8a twee camera’s achterop heeft, net als zijn voorganger. Waarschijnlijk zijn dit een hoofdcamera en groothoeklens, al ontbreken nog details over de camera’s. De Pixel 7a van dit jaar beschikt over een 64 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 13 megapixel-selfiecamera.

Meer over de Pixel 8a

Verder is er nog niet veel bekend over de nieuwe Pixel 8a van Google. Het ligt voor de hand dat de smartphone wordt uitgerust met een Tensor G3, de processor die ook in de Pixel 8 (Pro) zit. Ook zou de telefoon 8GB aan werkgeheugen hebben en uit de doos draaien op Android 14. Deze update is sinds vorige week beschikbaar.

Het duurt waarschijnlijk nog lang voordat Google de Pixel 8a officieel aankondigt. De a-telefoons van de zoekgigant verschijnen normaliter tijdens Google I/O, het ontwikkelaarsevenement dat ieder jaar in mei plaatsvindt. We denken daarom dat de onthulling nog minstens een half jaar op zich laat wachten.

Ook de prijs van de Pixel 8a is onbekend. De Pixel 7a is dit jaar uitgebracht met een adviesprijs van 509 euro. Daarmee is het toestel een betaalbaar alternatief voor de Pixel 7 en 7 Pro, maar ook voor de nieuwe Pixel 8-telefoons. De Pixel 8 verschijnt deze week in de winkels voor 799 euro, terwijl de 8 Pro zelfs 1099 euro kost. Daarmee zijn de toestellen respectievelijk 150 en 200 euro duurder dan hun voorgangers.

