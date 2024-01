‘Verpakking Google Pixel 8a gelekt, onthult hogere oplaadsnelheid’

Er zijn foto’s gelekt van de Google Pixel 8a-verpakking. Dat betekent dat de zoekgigant al behoorlijk ver is met de ontwikkeling van het midrange toestel. Toch duurt het nog wel even voor hij in de winkel ligt.

Wil je wel een smartphone van Google, maar heb je geen zin om veel geld neer te leggen voor de Pixel 8 of Pixel 8 Pro? Dan ben je momenteel aangewezen op de goedkopere Pixel 7a. Google werkt ondertussen aan een opvolger van dat toestel, die dit voorjaar uit moet komen.

De website MySmartPrice wist foto’s op te duiken van de verpakking van deze Google Pixel 8a. We kunnen niet met zekerheid zeggen of ze echt zijn, maar daar lijkt het wel op. We zien onder meer dat het toestel een rondere behuizing heeft dan de Pixel 7a. Die beschikt over een iets hoekiger ontwerp. Dat komt overeen met renders van de Pixel 8a, die vorig jaar al verschenen.

De achterkant van het doosje laat nog een interessant detail zien. De Pixel 8a zou kunnen opladen met maximaal 27 Watt. Dat is 50 procent sneller dan zijn voorganger, die blijft steken op 18 Watt, en precies even rap als de duurdere Pixel 8. Vermoedelijk kun je ook weer draadloos accusap tanken, al zal dat een stuk langzamer gaan.

De Pixel 8a krijgt een compact 6,1 inch-oled-scherm, waardoor het toestel relatief compact is. De afmetingen zouden 152,1 bij 72,6 bij 8,9 millimeter bedragen. Kloppend hart is een Tensor G3-chip die ook in de normale Pixel 8 en Pixel 8 Pro zit. Verder mag je twee camera’s verwachten: naast de hoofdcamera kun je wijdere kiekjes schieten met de groothoeklens.

We denken dat de Pixel 8a net als zijn voorganger rond de 500 euro zal kosten en in mei van dit jaar het levenslicht ziet. Tot die tijd zijn prijsbewuste Google-liefhebbers aangewezen op de 7a. We hebben dat toestel uitgebreid aan de tand gevoeld in onze review. Hieronder lees je alvast de conclusie.

De Pixel 7a heeft voor de meerprijs van 50 euro veel meer te bieden dan zijn voorganger. Zo is het scherm vloeiender, kun je het toestel draadloos opladen en is de gebruikte chip rapper. Ook de camera’s bieden verschillende verbeteringen. Google positioneert het toestel in de markt voor 509 euro en dat is gezien de upgrades een prima prijs. De Pixel 6a kostte namelijk 459 euro. Het probleem voor Google op dit moment is echter dat de prijs van de 6a is gedaald. Zo pik je de smartphone op voor € 359,-. Het prijsverschil is op het moment van schrijven behoorlijk groot. De Pixel 7a biedt simpelweg meer, maar of dat de meerprijs waard is, is erg persoonlijk. Al met al is de nieuwe ‘midranger’ een dijk van een toestel, waarvoor de gevestigde orde best bang mag zijn. Helemaal als ‘ie flink in prijs is gezakt.

