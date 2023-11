‘Officiële wallpapers van Google Pixel 8a zijn al gelekt’

De Google Pixel 8a laat nog maanden op zich wachten, maar de officiële wallpapers van de smartphone kun je nu al downloaden. Check de achtergronden hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de Google Pixel 8a-wallpapers

Google introduceerde vorige maand de Pixel 8 en Pixel 8 Pro in Nederland en werkt momenteel aan de goedkopere Pixel 8a. Hoewel dit toestel waarschijnlijk pas over een maand of zes wordt aangekondigd, heeft website Smartprix inmiddels de officiële wallpapers online gezet.

Dat is opvallend, want vaak verschijnen de achtergronden die op nieuwe smartphones staan pas na de aankondiging. Het gaat om in totaal zes plaatjes, waarbij het stiekem drie wallpapers zijn met een lichte en donkere versie. De afbeeldingen lijken er op te duiden dat de Pixel 8a straks in drie kleuren beschikbaar komt: groen, zwart en blauw.

Hierboven zie je een aantal voorbeelden. De achtergronden zijn ontworpen door Andrew Zuckerman, die ook verantwoordelijk was voor de wallpapers van de Pixel 8- en Pixel 7-serie. Wil je de plaatjes op je eigen toestel gebruiken? Ga dan naar deze link om ze in de beste kwaliteit te downloaden. Ze hebben een hoge resolutie, dus zien er op ieder smartphonescherm scherp uit.

Dit weten we over de Pixel 8a

De Google Pixel 8a volgt volgend jaar de Pixel 7a op en is de laatste tijd vaak gelekt. Zo tonen renders van de Pixel 8a dat het toestel een nieuw design krijgt. De behuizing is niet hoekig, maar heeft juist afgeronde hoeken. Daardoor lijkt de telefoon meer op de duurdere Pixel 8 en 8 Pro.

Lees ook:

→ Google Pixel 8 review: het beste van Google in een compact jasje

→ Google Pixel 8 Pro review: AI-magie voor een iets te hoge prijs

De 8a zou een scherm van 6,1 inch hebben, waardoor de smartphone relatief compact is. Achterop zit de kenmerkende camerabalk van Google met twee lenzen. Waarschijnlijk zijn dit een hoofdcamera en groothoeklens. De specificaties zijn verder onduidelijk, al ligt het voor de hand dat Google de 8a voorziet van Android 14 en een Tensor G3-chip.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Meer lezen over Google: