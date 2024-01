‘Renders van Google Pixel 9: vlakke zijkanten en extra camera’

Na de Google Pixel 9 Pro is nu ook het ontwerp van de Pixel 9 uitgelekt. Op renders zie je hoe het nieuwe toestel er mogelijk uit komt te zien, dus kijk mee.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 9 renders gelekt

Naar verwachting komt Google halverwege dit dit jaar weer op de proppen met nieuwe toptoestellen: de Pixel 9 en Pixel 9 Pro. We hoeven echter niet zo lang te wachten op een voorproefje, want het ontwerp van de toestellen is al in detail gelekt.

Nadat onlangs renders van de Pixel 9 Pro uitlekten, zijn nu ook digitale afbeeldingen van de reguliere Pixel 9 online gedeeld. Dit keer door lekker OnLeaks en 91Mobiles. Op de renders zien we een blauwe Pixel 9 met een paar opvallende nieuwe veranderingen aan het ontwerp.

Platte zijkant en drie camera’s

Wat direct opvalt zijn de vlakke zijkanten op de Pixel 9. Op de Pixel 8 zijn deze een stuk ronder. Met deze verandering is Google niet de enige, want ook Samsung heeft de zijkanten van hun nieuwe S24-serie platgemaakt.

De achterkant lijkt wederom van glas, maar met een matte afwerking, zoals we dat op de Pixel 8 Pro van vorig jaar zagen. De zijkanten zijn wel glimmend afgewerkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook het ontwerp van de camera-eiland is veranderd. Waar deze op de Pixel 6-, 7- en 8-serie doorliep in de zijkanten van de smartphone, is hij nu los achterop de Pixel 9 geplaatst. Hiermee lijkt ‘ie meer op het camera-eiland van de Google Pixel Fold.

Waar de Google Pixel 8 enkel een hoofdcamera en groothoeklens had, lijkt de Pixel 9 nu ook een extra telelens te krijgen. Er zijn immers drie lenzen achterop aanwezig. Daarmee zullen de Pixel 9 en 9 Pro meer met elkaar overeenkomen. De Pixel 9 is natuurlijk wel een stuk kleiner met een scherm van 6,1 inch. Daarin vind je ook wederom een uitsnede voor de selfiecamera.

Meer over de Google Pixel 9

De Pixel 9 krijgt dus een flinke verandering in het ontwerp, maar wat weet Google nog meer te verbeteren? Wij houden alle geruchten en lekken rondom de nieuwe Pixel 9-serie voor je in de gaten, dus voeg Android Planet zeker toe aan je Google Nieuws-overzicht. Dan mis je nooit een nieuwtje, review of tip.