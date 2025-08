‘Google brengt eindelijk nieuwe budget-oordopjes uit en dit zijn ze’

Dankzij een lek weten we nu al hoe Google’s volgende Pixel Buds eruit komen te zien. Je ziet het hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Buds 2a renders gelekt

Over een kleine drie weken vindt het Made by Google-event plaats. Dit is het lanceringsevenement waar de techgigant zijn volgende producten presenteert. Natuurlijk verwachten we de Google Pixel 10-serie, maar er komt ook een Pixel Watch 4 aan en nieuwe draadloze oordopjes: de Pixel Buds 2a.

Van die Buds 2a is nu een haarscherpe render gelekt door Android Headlines. De techwebsite deelt de afbeelding van de nieuwe oordopjes online, in de Iris kleurvariant. Er komt ook een rode en een beige versie. Het ovale oplaaddoosje is wederom wit van buiten en het oplaadvak en de dopjes zelf zijn gekleurd.

De Buds 2a zijn de opvolgers van de betaalbare Pixel Buds A uit 2021. Die dopjes hadden extra lipjes aan de zijkant om beter in je oor te zitten. Of de 2a’s dat ook hebben, is niet duidelijk te zien, al ziet het ernaar uit dat de oordopjes deze achterwege laten. De bron laat verder niets weten over vernieuwde hardware. We verwachten natuurlijk dat de batterijduur en geluidskwaliteit verbeterd is.

De Buds 2a lijken relatief klein, in vergelijking met het doosje, wat mogelijk betekent dat je relatief vaak onderweg kunt opladen voor het geheel aan de kabel moet. Betere batterijduur is een welkome vernieuwing, aangezien gebruikers de 5 uur aan luistertijd op de Buds A niet konden waarderen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs een aankondiging Google Pixel Buds 2a

Hoeveel de Buds 2a gaan kosten, is nog niet bekend. De Buds A lanceerde met een adviesprijs van 99 euro. Google’s duurdere oordopjes – zoals de Pixel Buds Pro 2 kostte nieuw 199 euro. We verwachten dat Google de prijs voor de A-serie niet snel omhoog gooit.

Alle informatie over de nieuwe Buds horen we op 20 augustus tijdens het Made by Google-event. Op Android Planet houden we je natuurlijk op de hoogte van de aankondigingen en tot die tijd schrijven we over alle geruchten rondom de nieuwe producten.