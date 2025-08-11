‘Goedkoopste Google-oordopjes krijgen veelgevraagde functie’

Google werkt aan de Pixel Buds 2a, voordelige oordopjes waarvan veel specificaties inmiddels gelekt zijn. Ze krijgen onder meer actieve ruisonderdrukking, wat hun voorgangers niet hadden.

‘Specificaties Google Pixel Buds 2a gelekt’

De Google Pixel Buds Pro 2 zijn uitstekende oordopjes, maar goedkoop kunnen we ze niet noemen. Gelukkig werkt Google ook aan opvolgers van de Pixel Buds A voor mensen met een kleinere beurs. De bekende insider Evan Blass deelde specificaties van deze doppen, die weinig verrassend de Google Pixel Buds 2A gaan heten.

De belangrijkste toevoeging ten opzichte van hun voorgangers is actieve ruisonderdrukking. Daarmee heb je veel minder last van omgevingsgeluid terwijl je naar je favoriete muziek of podcasts luistert. Zoals je in onderstaande tabel kunt zien, moeten de Buds 2A het wel stellen zonder de ‘Silent Seal 2.0’ van de Pro’s. Die functie zorgt ervoor dat de ruisonderdrukking zich aanpast aan jouw oren. Simpel gezegd zullen de goedkopere dopjes iets minder geluid tegenhouden.

Google belooft dat je, als je de ruisonderdrukking inschakelt, zeven uur muziek kunt luisteren met de Pixel Buds 2A. Dat is een uurtje korter dan met de Pixel Buds Pro 2. Wanneer we het oplaaddoosje meerekenen, heb je 20 uur muziek op zak. Dat is bij de Pro’s 30 uur.

Verder bieden de Buds 2A ruimtelijk geluid, maar dan wel zonder head tracking. Die functie zorgt er bij de Pixel Buds Pro 2 voor dat de richting van het geluid lijkt te veranderen als je je hoofd beweegt. Ook kun je de goedkopere dopjes alleen bedraad opladen.

Release mogelijk vertraagd

Google laat de Pixel Buds 2A waarschijnlijk op 20 augustus zien tijdens het lanceerevent voor de Pixel 10-serie. Geruchten zeggen helaas wel dat de doppen misschien vertraging oplopen. Mogelijk zijn ze pas vanaf oktober daadwerkelijk te koop. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de Pixel 10 Pro Fold en de Pixel Watch 4.

Wat de oordopjes kosten, is nog niet bekend. De eerste Pixel Buds A hadden een adviesprijs van 99 euro. Inmiddels scoor je ze voor € 73,80.

