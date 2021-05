Google heeft per ongeluk de naam en het uiterlijk van zijn onaangekondigde Pixel Buds A-oordopjes bekendgemaakt op Twitter. De tweet – die snel verwijderd werd – hint op een snelle presentatie van de draadloze oordopjes. Dit weten we al.

Pixel Buds A gelekt

Google introduceerde de Pixel Buds-oordopjes eind 2019 op zijn Made by Google-evenement. Deze oordopjes zijn niet in Nederland uitgebracht. Nu komt er een nieuw model aan.

Hoewel Google de betreffende tweet snel weghaalde, hebben meerdere gebruikers snel een screenshot gemaakt. Hieronder zie je de tweet, die verraadt dat de oordopjes de naam ‘Google Pixel Buds A’ krijgen. Google verklapt ook dat de oordopjes geschikt zijn voor vernieuwde Fast Pair-koppelingstechniek. Die verbindt de bluetooth-oordopjes automatisch en sneller met je smartphone. Er zijn meer oordopjes met Fast Pair-ondersteuning, onder meer van JBL en OnePlus.

De afbeelding bij de tweet verklapt ook dat de Pixel Buds A in ieder geval in het wit uitkomen. Een eerder gelekte afbeelding van het doorgaans betrouwbare 9to5Google geeft aan dat er ook een model met wit opbergdoosje en groene oordopjes verschijnt.

Volgens 9to5Google zijn de Pixel Buds A waarschijnlijk niet geschikt voor slimme bediening op de oordopjes zelf. Dat zou een verschil zijn met de Pixel Buds, waarop je het volume kan aanpassen door over de oortjes de vegen. De Pixel Buds A missen ook een handig notificatielampje in het doosje dat de status van de accu aangeeft. Andere verschillen zijn nog onduidelijk. Vermoedelijk worden de Pixel Buds A goedkoper dan de 179 dollar kostende Pixel Buds.

Het lijkt erop dat Google de Pixel Buds A later deze maand officieel wil aankondigen. Het bedrijf houdt vanaf 18 mei zijn jaarlijkse – digitale – Google I/O-evenement, waarop het doorgaans nieuwe producten introduceert. Ook vertelt het traditiegetrouw meer over de nieuwste Android-versie. Dat is Android 12, waarvan de laatste testversie net uit is. De stabiele Android 12-update komt eind deze zomer uit. Mogelijk presenteert Google binnenkort ook de Pixel 5a 5G, die de Pixel 4a-serie gaat opvolgen.

In dit artikel zetten we het programma van Google I/O 2021 op een rijtje. Uiteraard volgt de redactie van Android Planet het driedaagse evenement op de voet en houden we je via onze website, gratis app en nieuwsbrief op de hoogte van al het nieuws.

