Pixel Drop november: deze functies komen naar je Google-telefoon

De mogelijkheden van Gemini en Pixel Search worden uitgebreid, maar je kunt ook aan de slag met de vormgeving van het startscherm, bijvoorbeeld door zelf widgets te maken. Dit is de Pixel Drop van november 2026.

Pixel Drop november is uit

Ze verschijnen meerdere keren per jaar: de zogeheten Pixel Drops. Met deze periodieke updates voegt Google nieuwe functies toe aan jouw Google Pixel-apparaat. Laten we eens kijken wat de Pixel Drop van november in petto heeft. Let wel op: niet alle functies zijn nu (of straks) in Nederland beschikbaar.

1. Geef je startscherm een persoonlijk tintje

Er komen nieuwe mogelijkheden om het startscherm van je Google Pixel-telefoon te personaliseren. Zo kun je voortaan met behulp van AI zelf widgets samenstellen. Dat doe je door te beschrijven wat je wil zien.

In het voorbeeld hieronder is de vraag of er een widget kan worden gemaakt waarin het bedrag staat dat iemand maandelijks aan shoppen besteedt. Erg geinig. Deze functie komt beschikbaar voor de Pixel 10- en Pixel 11-serie.

Daarnaast introduceert Google nieuwe stijlen voor app-icoontjes om je homescreen unieker te maken. Vooral die laatste functie is interessant voor Nederlandse gebruikers, hij komt beschikbaar op alle Pixel-smartphones vanaf de Pixel 6a.

2. Pixel Search vindt meer op je smartphone

Verder breidt Google Pixel Search uit. Daarmee kun je gemakkelijker informatie op je smartphone terugvinden. Denk aan foto’s, e-mails, berichten en afspraken. Maar ook instellingen zijn via de zoekfunctie te vinden. Ook deze verbetering komt wereldwijd naar alle Pixel-toestellen vanaf de Pixel 6a.

3. Gemini wordt slimmer, maar niet in Nederland

Eén van de belangrijkste nieuwigheden is Gemini Intelligence voor de Pixel 10-serie (met uitzondering van de Pixel 10a). Daarmee kan de AI-assistent bijvoorbeeld proactieve suggesties doen en zelfstandig taken uitvoeren. Denk aan het delen van je aankomsttijd of het regelen van een taxi.

Ook introduceert Google Rambler, een verbeterde spraak-naar-tekstfunctie die stopwoordjes verwijdert en zinnen netjes formuleert. Je hoeft dus geen volzinnen te gebruiken als je de AI aanstuurt; die snapt het ook als je af en toe naar je woorden moet zoeken of je verspreekt.

Er zijn wel verschillen in de beschikbaarheid. Rambler komt in principe naar de Pixel 10- en Pixel 11-serie, maar het zelfstandig uitvoeren van taken is voorlopig alleen beschikbaar in Japan, het Verenigd Koninkrijk en India. Ook de proactieve suggesties zijn afhankelijk van het land en de taal. Het is dus nog afwachten wanneer Nederlandse gebruikers met alle mogelijkheden aan de slag kunnen.

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4. Ook de Pixel Watch krijgt nieuwe functies

Tot slot zijn er verbeteringen voor de Pixel Watch 3 en nieuwer. Zo kun je stapsgewijze workouts volgen en worden er mogelijkheden toegevoegd om je smartwatch automatisch te ontgrendelen.

Verder kunnen langere gesprekken en meldingen worden samengevat, al ondersteunt die functie nog geen Nederlands (wel onder andere Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans).

5. HiLight wordt weer een stukje nuttiger

Bij de introductie van de Pixel 11-serie waren we nog echt overtuigd van de HiLight. De mogelijkheden waren simpelweg te beperkt. Met de Pixel Drop van deze maand kun je de HiLight ook gebruiken binnen de Berichten-app.

Wanneer je telefoon dus met het scherm naar beneden ligt, licht de functie op zodra je een bericht ontvangt van een van je favoriete contacten. Dit is voorlopig alleen beschikbaar op de Pixel 11-serie (Pixel 11a uitgezonderd).

De gefaseerde uitrol van de Pixel Drop is pas op 10 november begonnen. Het kan dus nog tot enkele weken duren voordat alle geschikte apparaten de update hebben ontvangen.