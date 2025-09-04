Nieuwe Pixel Drop brengt Material 3 Expressive-ontwerp naar jouw Pixel

Mike Peek
Mike Peek
4 september 2025, 9:14
2 min leestijd
Nieuwe Pixel Drop brengt Material 3 Expressive-ontwerp naar jouw Pixel

Google heeft de Pixel Drop van september 2025 uitgebracht! Deze update geeft je oudere Google-toestel een heel nieuwe smoel met het Material 3 Expressive-ontwerp. Hij is te downloaden op de Pixel 6 en nieuwere telefoons.

Pixel Drop van september 2025 nu te downloaden

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Material 3 Expressive is nu beschikbaar voor de Google Pixel 6 en nieuwer. Het speelsere en kleurrijke ontwerp zit verpakt in de Pixel Drop van september 2025. Op de nieuwe Pixel 10-telefoons was het design al te vinden. De update bevat ook de beveiligingspatch van deze maand, zodat je weer goed beschermd bent tegen hackers.

Op het ontgrendelscherm van Material 3 Expressive zijn de datum en het weer nu onder de grote klok te vinden. Of daar juist net rechts van als je bijvoorbeeld Spotify luistert en die app op je display staat. Het menu met snelle instellingen laat je de diverse tegels groter of kleiner maken. Bovendien passen er nu 16 op een pagina in plaats van 8, waardoor je een beter overzicht hebt.

A Design Refresh That Looks Fresh | September ‘25 Pixel Drop

Material 3 Expressive, dat veel ronde vormen introduceert, bevat uiteraard nog veel meer veranderingen. Als je een nieuwe wallpaper instelt, kies je bijvoorbeeld uit vijf verschillende tinten.

Ook de instellingen-app is onder handen genomen. Die bevat nu kleurrijke icoontjes voor elk menu, zodat je ze gemakkelijker van elkaar kunt onderscheiden. Dat maakt het browsen door de instellingen een stuk eenvoudiger.

Langer updates dan beloofd

Dat de Pixel Drop van september 2025 ook op de oudere Pixel 6-telefoons te vinden is, kunnen we bijzonder noemen. Toen deze smartphones in 2021 uitkwamen, beloofde Google namelijk drie jaar lang grote updates voor het toestel uit te brengen. Die termijn is vorig jaar al verstreken, maar toch draaien de smartphones nu op Android 16 en krijgen ze dus ook het Material 3 Expressive-design.

Voor nieuwere toestellen als de Pixel 10 belooft Google overigens zeven jaar volledige ondersteuning. Je mag dus verse functies verwachten tot de zomer van 2032.

Wat vind jij van Material 3 Expressive? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. En schrijf je ook direct even in voor onze nieuwsbrief, vinden we leuk!

Bron: Google
