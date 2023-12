Laatste Feature Drop 2023: nieuwe functies voor je Pixel-apparaten

Google heeft een zogeheten Feature Drop uitgebracht. Deze nieuwe update brengt allerlei handige nieuwe functies naar je Pixel-smartphone, -smartwatch en -tablet. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Veel camera-verbeteringen voor Google Pixels

Met een Feature Drop voorziet Google haar Pixel-smartphone van veel nieuwe functies in Android 14. Ditmaal werken er veel met kunstmatige intelligentie. Vooral foto’s en video’s die je maakt met je camera worden hierdoor achteraf een stuk mooier gemaakt. Het beste voorbeeld daarvan is de nieuwe Videoboost-fucntie.

De functie is vooralsnog exclusief voor de Google Pixel 8 Pro en verwerkt video’s in de cloud van Google. Hier worden verschillende AI-technieken toegepast om je video nog beter te belichten, stabiliseren en ruis te verwijderen. Wanneer de video is verwerkt, ontvang je een melding.

Op deze manier kun je ook betere video’s maken in het donker. Zo haal je zelfs bij weinig licht veel detail uit je video en maak je een indrukwekkende timelapse (vanaf Pixel 8) in het donker. In de portret-stand van de camera-app op de Pixel 6 en nieuwer, verschijnt een optie waarmee je de belichting op een persoon zachter maakt.

Je kunt nu ook foto’s van je kat of hond achteraf verscherpen met de Photo Unblur-functie. Heb je een foto gemaakt van een bonnetje, brief of ander document met vlekken erop? Dan verwijder je die in no-time met de nieuwe schoonmaak-optie (op Pixel 6 en nieuwer).

En wie een Google Pixel Fold heeft geïmporteerd uit het buitenland: met de nieuwe Dual Screen Preview toon je het camerabeeld op het binnenste en buitenste scherm tegelijkertijd. Zo weten degene die je fotografeert ook hoe ze op de foto staan.

Ook andere Pixel-verbeteringen

Google heeft met deze Feature Drop ook een functie geïntroduceerd waar we al een tijdje op wachten, namelijk een webcam-functie. Hiervoor sluit je jouw Pixel 6 of nieuwer bedraad aan op je laptop en selecteer je ‘Webcam’ bij de UBS-voorkeuren. Vervolgens gebruik je de hoge camera-kwaliteit van je Pixel voor videobelletjes.

Met de nieuwe Repair Mode kun je zorgeloos je Pixel 5a en nieuwer achterlaten bij een reparateur. Deze kan hiermee wel de telefoon testen tijdens een reparatie, maar niet bij je persoonlijke gegevens en documenten. Widgets tonen nu ook meer informatie, zoals bij de Weer- en Klok-apps.

Ook bellen wordt slimmer, want je kunt opnemen met de Google Assistent. Deze toont op je scherm wat de beller vertelt en je kunt met de Assistent snelle reacties geven. Of dit ook in het Nederlands beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Pixel Watch (2) krijgt ook nieuwe functies

Ook de smartwatches van Google krijgen nieuwe functies. Zo is Watch Unlock vanaf nu beschikbaar. Met deze functie wordt inloggen op je Pixel-smartphone makkelijker als je een Pixel Watch draagt. Is je telefoon in de buurt van je smartwatch? Dan blijft deze ontgrendeld en hoef je dus geen code, patroon of wachtwoord in te voeren.

De eerste Google Pixel Watch krijgt met de update ook de nieuwe digitale wijzerplaten van de Pixel Watch 2. Daarnaast verschijnt ook de ‘Niet storen’-modus op de smartwatches en ga je ‘s nachts naar bed met de Slaapstand geactiveerd.

Pixel Tablet met beter geluid

Als laatst krijgt ook de Google Pixel Tablet nieuwe functies met de Feature Drop. De tablet verwijdert nu omgevingsgeluid van je microfoon als je videobelt en de speakers ondersteunen ruimtelijk geluid voor een betere audiobeleving.

Heb jij hem al? Laat het ons weten!

De Google Pixel Feature Drop komt dus met een hoop nieuwe functies en rolt vanaf 6 december uit, ondermeer in Nederland. Wij zijn benieuwd of jij de nieuwe update al hebt en wat je van de functies vindt. Laat het weten in de reacties hieronder.