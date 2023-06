Pixel Feature Drop: alle nieuwe Google Pixel-functies op een rij

Dankzij de Pixel Feature Drop van juni 2023 krijgen de Google Pixel-smartphones, maar ook Pixel Watch, weer allerlei handige functies. Lees in dit artikel welke dit zijn.

Google Pixel Feature Drop: dit is er allemaal nieuw

Vier keer per jaar brengt Google een grote update uit voor Pixel-apparaten. Deze zogeheten Pixel Feature Drop van juni is nu aangekondigd en brengt allerlei vernieuwingen met zich mee. De zoekgigant zet onder andere flink in op persoonlijke veiligheid, maar natuurlijk nog veel meer. We zetten het voor je op een rijtje.

Safety Check + Emergency Sharing

Wil je bepaalde gegevens direct delen met vooraf ingestelde noodcontacten als je je in een benarde situatie bevindt? Dat kan vanaf nu direct door het te vragen aan de Google Assistent.



Ook kun je Safety Check gebruiken, waarbij op een vooraf ingesteld moment wordt gevraagd of alles goed gaat. Mocht je daar niet op reageren, dan worden er ook noodcontacten gewaarschuwd. Handig bijvoorbeeld voor na een zomerfeestje, grote borrel of lange autorit die je voor de boeg hebt.

Car Crash Detection + Emergency Sharing

Heb je een ongeluk gehad, dan is het vanaf nu mogelijk om noodcontacten direct een bericht te sturen. Deze functie is een aanvulling op het automatisch bellen van 112 nadat er een auto-ongeluk heeft plaatsgevonden.





Macrofoto’s maken van bloemen, insecten of structuren kon al even met de Pixel 7 Pro. Dankzij de aankomende update kun je ook macrovideo’s maken van heel dichtbij.





Leuk zo’n zelfgemaakte foto als achtergrond, maar het kan veel beter. Dankzij de Pixel Feature Drop kun je namelijk aan de slag met speciale achtergronden, die wat leven in de brouwerij brengen dankzij 3D-effecten. Ook wordt het mogelijk om emoji-wallpapers te maken en in te stellen.





Heb je een Google Pixel 6 of nieuwer, dan kun je aan de slag met de nieuwe functie Palm Timer. Daarmee activeer je de zelfontspanner door je handpalm te laten zien. Je toestel herkent dit en maakt enkele seconden daarna pas de foto. Handig voor groepsfoto’s.

Adaptive Alert Vibration

Ligt je Pixel-smartphone op een tafel en krijg je een binnenkomende oproep, dan kun je soms best schrikken. Het toestel trilt alle kanten op blijft maar hard trillen. Dat is verleden tijd, want je smartphone merkt dit vanaf nu en trilt heel wat zachter, totdat je ‘m weer verplaatst.





Langzaam opladen van je accu is beter voor de levensduur en er zijn weer verdere aanpassingen doorgevoerd aan adaptive charging.





Apparaten waarop je ooit bent ingelogd met je Google-account opsporen kan al tijden dankzij de Vind mijn Apparaat-functie. Nu wordt het ook makkelijker om ze te vinden als ze offline zijn.





Is je smartphone de afstandsbediening om alle apparatuur in je slimme huis of kantoor te bedienen? Dat gaat vanaf nu stukken sneller en beter, want je smart home is ook toegankelijk vanaf het lockscreen.

Dit is er nieuw voor de Google Pixel Watch

Hoewel de Google Pixel Watch niet officieel te koop is in Nederland, zijn er genoeg mensen die ‘m toch om de pols hebben. Dankzij de update kun je met de Google Pixel Watch ook aan de slag met verschillende nieuwe functies.

Zo kun je instellen dat je notificaties krijgt als je hartslag een tijd lang te laag of juist te hoog is. Het zuurstofniveau meten van het bloed is vanaf nu ook mogelijk.

