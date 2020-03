Feature Drop: 8 nieuwe functies voor Google Pixel-smartphones

Google brengt een flinke software-update uit voor zijn Pixel-smartphones. De zogeheten ‘Feature Drop’ voegt enkele interessante nieuwe functies toe aan de smartphones.

Feature Drop voor Pixels

De ‘Feature Drop’ wordt geleverd als software-update voor Android. Eind vorig jaar bracht Google al eenzelfde update met nieuwe features uit. Die was voornamelijk bedoeld voor de Pixel 4 (XL). In deze Feature Drop krijgen ook de oudere Pixel 2 (XL), Pixel 3 (XL) en Pixel 3a (XL) nieuwe functies.

Niet alle aangekondigde nieuwigheden komen direct in Nederland beschikbaar. Deze nieuwe functies kun je wél op je Pixel verwachten.

1. Donker thema inplannen

Mensen die graag overdag Android en hun apps in het licht zien, en ‘s avonds graag kiezen voor een donker thema, krijgen het gemakkelijk. Het is nu mogelijk om op Pixel-smartphones thema’s in te plannen, zodat de software bij het opkomen en ondergaan van de zon zelf overschakelt op donker of licht.

Het inplannen van een donker of licht thema kan via de instellingen-app op de Pixel.

Ga naar de instellingen-app van je Pixel en tik op ‘Scherm’ Kies daar ‘Donker thema’; Tik op ‘Planning’ en kies vervolgens voor ‘Van zonsondergang tot zonsopgang’; Als je kiest voor ‘geen’ wordt er niet automatisch geschakeld tussen een donker en licht thema, en moet je dit handmatig omzetten.

Komt beschikbaar voor: Pixel 2 (XL), 3 (XL), 3a (XL) en 4 (XL).

2. ‘Regels’ instellen op basis van wifi-netwerken

Google voegt nu nieuwe mogelijkheden toe om bepaalde instellingen automatisch aan of uit te zetten op basis van ‘regels’. Een soort ingebouwde IFTTT. De mogelijkheden zijn nog vrij beperkt, maar denk aan het automatisch op stil zetten van je ringtone, zodra de telefoon met het wifi-netwerk op je werk verbindt.

Regels op je Google Pixel stel je in door in de instellingen-app naar ‘Systeem’ en dan ‘Regels’ te gaan.

Komt beschikbaar voor: Pixel 2 (XL), 3 (XL), 3a (XL) en 4 (XL).

3. AR Emoji in Duo

Videobel-app Duo van Google krijgt een nieuwe functie: AR Emoji. Deze video-effecten volgen jouw gezichtsuitdrukkingen tijdens het bellen en toveren die als emoji op het scherm. Je roept ze op door tijdens een gesprek in Duo op de menuknop (drie stipjes) te tikken en een ‘effect’ te kiezen.

Komt beschikbaar voor: Pixel 3 (XL) en 4 (XL).

4. Betere selfies op Pixel 4

Selfies die je maakt met de frontcamera op de Pixel 4 krijgen enkele verbeterde functies. Zo kun je de vervaging van de achtergrond achteraf aanpassen als je een portretfoto hebt geschoten. Ook wordt het mogelijk om de achtergrond zwart-wit te maken, terwijl het onderwerp in de selfie in kleur blijft. Tot slot wordt de mogelijkheid toegevoegd om selfies om te zetten in 3D-foto’s voor Facebook.

Komt beschikbaar voor: Pixel 4 (XL).

5. Nieuwe emoji

Pixel-gebruikers kunnen binnenkort kiezen uit een hele serie aan nieuwe emoji, of variaties op bestaande emoji. In de Unicode Emoji 12.1 zijn 169 nieuwe varianten te vinden, die met deze update ook naar Google-smartphones komen.

Komt beschikbaar voor: Pixel 2 (XL), 3 (XL), 3a (XL), 4 (XL).

6. Verbeteringen voor tikken en vasthouden

Als je op het scherm tikt en je vinger daar houdt, biedt Android extra opties. ‘Tikken en vasthouden’ is nu uitgebreid met een functie waarin Android in de Pixel Launcher ook registreert hoe hard je drukt. Een stevigere tik zou nieuwe opties naar boven moeten brengen.

Komt beschikbaar voor: Pixel 4 (XL).

7. Automatische helderheid wordt opgeschroefd

Google Pixel-smartphones passen de helderheid van hun scherm al automatisch aan aan het omgevingslicht. De Pixel 4 schroeft de helderheid nu tijdelijk vanzelf op, als er heel sterk licht is. Denk daarbij aan fel zonlicht, waarbij de smartphone eventjes het scherm extra helder zet.

Komt beschikbaar voor: Pixel 4 (XL).

8. Live Caption breder beschikbaar

De live ondertiteling die Android in elk willekeurig filmpje kan toevoegen is technisch interessant, maar nog maar op enkele toestellen beschikbaar. Dat worden er iets meer. Nadat de Pixel 3, 3a en 4 Live Caption hebben ontvangen, volgen ook de Pixel 2 en Pixel 2 XL. Vanaf 12 maart wordt deze functie uitgerold. Je activeert het door op de volumeknop te drukken en dan op het Live Caption-icoontje te tikken.

Komt beschikbaar voor: Pixel 2 (XL).

Verdere features, (nog) niet in Nederland beschikbaar

Bovenstaande functies worden vanaf nu wereldwijd uitgerold en komen dus ook in Nederland naar de genoemde Pixels. De ‘Feature Drop’ bevat ook enkele interessante functies die helaas nog niet direct in Nederland beschikbaar komen. Zo zijn er enkele mogelijkheden die gebruikmaken van Google Pay, wat in Nederland nog niet actief is.

Zo wordt het in verschillende landen mogelijk om opgeslagen pasjes of betaalkaarten snel op te roepen door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Ook slaan Pixels een eenvoudig screenshot van vliegticket automatisch op in Google Pay.

Daarnaast wordt Motion Sense voor de Pixel 4 in sommige landen iets uitgebreid en kun je daardoor met gebaren ook muziek pauzeren en hervatten. In Engeland en Australië gaan Pixel 4-smartphones automatisch hulpdiensten bellen als ze merken dat de gebruiker een auto-ongeluk heeft gehad. Het is nog niet bekend of en wanneer deze functies in Nederland verschijnen.

