Video: zo kan de Google Pixel Fold 2 eruit komen te zien

De eerste lekken van de Google Pixel Fold 2 gaan al rond en er wordt vol gespeculeerd over de nieuwe vouwtelefoon. Op een 3D-animatie van een fan is de smartphone van alle kanten haarscherp te bewonderen.

Google Pixel Fold 2 fan render online gedeeld

Met de eerste Pixel Fold trad Google officieel toe tot de vouwtelefoon-markt. Die smartphone verscheen in juni van 2023, wat betekent dat we langzamerhand uitkijken naar de opvolger: de Google Pixel Fold 2. Eerder deze maand lekte er een afbeelding van de vermoedelijke nieuwe Fold.

Op basis van die gelekte afbeelding heeft YouTuber TT Technology een realistisch ogende fan render gemaakt. Hij heeft het toestel dus zelf digitaal gemaakt, geanimeerd en in de ‘echte’ wereld geplaatst. Zo houdt hij het – niet bestaande – toestel zelfs in zijn hand.

In de renders zien we wederom de opvallende verschillen met de eerste Google Pixel Fold. Zo is het camera-eiland achterop niet langer een balk middenin, maar een vierkant aan de linkerkant. Er is daarbij een extra lens aanwezig. Het binnenste scherm – wat op de Pixel Fold erg dikke randen had – loopt op de renders tot aan de zijkanten.

Wat we verwachten van de Google Pixel Fold 2

De Google Pixel Fold 2 is nog weinig in het nieuws geweest, maar er gaan verschillende geruchten rond over de specificaties. Zo heeft de smartphone geen Tensor G3-chip – zoals in de Pixel 8-serie – maar een nieuwste Tensor G4. We verwachten schermen met een verversfrequentie van120Hz, 16GB RAM en een batterij van 5000 mAh.

Nog niets staat vast en we moeten nog even wachten op de Google Pixel Fold 2, maar we hopen op een eerste officiële aankondiging bij het Google I/O-evenement aanstaande mei. Dat is namelijk ook waar de eerste Pixel Fold vorig jaar werd aangekondigd.

Gelekte foto van de Google Pixel Fold 2

Als Google dezelfde planning aanhoudt, verschijnt Pixel Fold 2 in juni. Maar, Google kan er ook voor kiezen om de foldable samen met de Pixel 9 en Pixel 9 Pro te lanceren, vanwege de betere chip. Hopelijk komt ‘ie dan ook officieel op de markt in Nederland, in tegenstelling tot Google’s eerste vouwtelefoon.

