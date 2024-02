‘Google Pixel Fold 2 gespot met zes camera’s en andere vorm’

De opvolger van Googles eerste vouwtelefoon is gelekt. Op een foto zien we een smartphone die lijkt op de Pixel Fold, maar met een aantal opvallende veranderingen.

Google Pixel Fold 2-foto gelekt met nieuw ontwerp

Google betrad vorig jaar voor het eerst de foldablemarkt met de Pixel Fold. De smartphone was opvallend dun, had een andere schermverhouding dan de meeste vouwtelefoons en zorgde ervoor dat Android nóg beter werd voor smartphones met grote schermen. Techwebsite Android Authority wist via een anonieme bron een foto van waarschijnlijk de Pixel Fold 2 te bemachtigen en deelde deze online.

Wat het meest opvalt aan de gelekte foto is het nieuwe camera-eiland. Het eiland is niet meer in het midden van de smartphone geplaatst, maar links bovenin. Daarnaast bestaat ‘ie uit twee rijen met in totaal vier camera’s. Waarschijnlijk gaat het om een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. De vierde lens is onbekend, maar het kan gaan om een infraroodsensor, zoals op de Pixel 8 Pro.

Fold 2 heeft smallere beeldverhouding

Opvallend is dat de smartphone een stukje smaller is dan zijn voorganger. Zeker in vergelijking met de eerste Pixel Fold lijkt het cover screen – aan de buitenkant van de smartphone – dunner te zijn. Volgens de bron heeft hierdoor het reguliere scherm bijna een vierkante vorm. De precieze afmetingen van de smartphone zijn nog onduidelijk.

De eerste Pixel Fold heeft flinke randen aan de binnenkant met daarin de eerste frontcamera. Volgens de bron zijn die een stuk dunner op deze Fold 2 en is er nu een uitsnede voor die camera gemaakt in het display. Samen met de frontcamera op het cover screen en de vier lenzen achterop, beschikt de Fold 2 dus over zes camera’s, net als de OnePlus Open.

Houd er rekening mee dat de Pixel Fold 2 nu waarschijnlijk nog in volle ontwikkeling is en dat het ontwerp op de foto niet het uiteindelijke product hoeft te zijn. In Nederland is de Google Pixel Fold is nooit officieel verschenen, maar hij werd halverwege 2023 wel in veel andere landen gelanceerd.

