‘Google Pixel Fold verschijnt in 2022, maar wel met oudere camera’

Langzaam maar zeker wordt meer duidelijk over de eerste opvouwbare Google Pixel-smartphone. Volgens een nieuw gerucht verschijnt het toestel volgend jaar, maar wel met een verouderde camera.

Lees verder na de advertentie.

‘Google Pixel Fold-camera’s kennen we al’

Al jaren wordt in het geruchtencircuit gesproken over een opvouwbare Google Pixel-telefoon, maar veel wisten we er nog niet over. Daar komt nu verandering in, want het betrouwbare 9to5Google heeft nieuwe informatie ontdekt. De website meldt dat de opvouwbare Pixel volgend jaar verschijnt en heeft ook details over de camera’s van het toestel.

9to5Google heeft bestanden in de Google Camera-app onderzocht en daaruit blijkt dat de opvouwbare smartphone voor 2022 op de planning staat. Wanneer de release volgend jaar precies plaatsvindt is nog onduidelijk, maar Google lanceert zijn nieuwste smartphones doorgaans in oktober. Mogelijk kiest de zoekgigant ervoor om ook zijn eerste opvouwbare smartphone in die maand te onthullen.

De Google Pixel 5 van vorig jaar.

Ook interessant is dat de Google Pixel Fold, zoals we de telefoon voor het gemak even noemen, niet de allerbeste camera’s krijgt. Waar de Pixel 6 en Pixel 6 Pro beschikken over compleet vernieuwde camera’s, moet de opvouwbare Pixel het doen met lenzen die we al een tijdje kennen. De smartphone zou namelijk dezelfde 12,2 megapixel-camera hebben als de Pixel 5, en deze camera wordt al sinds de Pixel 3 (uit 2018) gebruikt.

De Pixel Fold krijgt ook een groothoeklens en twee selfiecamera’s, waarbij de sensor van laatstgenoemden al eerder werd gebruikt in Google Pixel-telefoons. Mogelijk heeft de Pixel Fold twee selfiecamera’s zodat gebruikers selfies kunnen maken als het toestel is open- en dichtgeklapt. Omdat precies dezelfde sensor wordt gebruikt voor het maken van zelfportretten, zie je geen verschil in fotokwaliteit.

Het lijkt er dus op dat de opvouwbare Google Pixel niet zulke mooie foto’s gaat maken als de nieuwe Pixel 6 (Pro). Het is echter best logisch dat Google kiest voor de camera’s van de Pixel 5: de nieuwe camera’s in de Pixel 6 zijn groter en nemen meer ruimte in beslag. Door iets oudere lenzen te gebruiken, kan Google de opvouwbare telefoon dunner maken.

Ook bij andere vouwbare Android-toestellen zien we overigens dat ze niet de allerbeste camera’s hebben. De Samsung Galaxy Z Fold 3 heeft bijvoorbeeld niet dezelfde hardware als de Samsung S21. Het lijkt daarom een bewuste keuze van Google te zijn om een stapje terug te doen en te kiezen voor de Pixel 5-camera’s.

Meer over Google Pixels

We verwachten dat de komende maanden meer geruchten over de Google Pixel Fold verschijnen. Houd Android Planet daarom in de gaten voor het laatste nieuws. Onlangs presenteerde Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, die overigens niet officieel in Nederland worden uitgebracht. De toestellen hebben een volledig nieuw design, verbeterde camera’s en grotere accu’s.

Meer weten? Lees ook de preview van de Google Pixel 6 Pro, waarin we onze eerste bevindingen bespreken. Volgende week publiceren we de uitgebreide review van het toestel.

Het laatste nieuws over Google: