Google Pixel Fold officieel: vouwbaar toestel met flinke prijs

De Google Pixel Fold is officieel gepresenteerd en is de eerste smartphone van de zoekgigant met vouwbaar scherm. De prijs is niet voor iedereen weggelegd, maar het toestel komt ook maar op beperkte markten beschikbaar.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Fold officieel: daar is ‘ie dan

Het goede nieuws over de Google Pixel Fold dat ‘ie eindelijk is gepresenteerd na maanden (of zelfs jaren) van geruchten. Het slechte nieuws is dat ‘ie een flinke prijs heeft en niet beschikbaar wordt in de Benelux. Heb je toch interesse in de vouwtelefoon, dan moet je uitwijken naar Duitsland, Japan, Amerika of het Verenigd Koninkrijk.

Google heeft dit besloten na een uitvoerig marktonderzoek en laat weten geen uitspraken te doen over de officiële release van producten in de toekomst. Het kan dus maar zo dat we de foldable hier later wel officieel kunnen kopen, zoals ook gebeurde met de Google Pixel 6a. Daarbij verwachten we het toestel ook rap te gaan zien in onze markt via grijze import, maar dan geldt er vast en zeker een flinke meerprijs.

Specificaties Google Pixel Fold

Google zet hoog in op de duurzaamheid van het scharnier, wat ze ‘Fluid Friction-hinge’ noemen. Daardoor kun je het scherm tienduizenden keren openen en sluiten zonder problemen. Het is de dunste vouwtelefoon ooit en het scharnier is sterker dan die van de concurrentie. Daarbij is de smartphone ook bestand tegen wat stof.

Het kloppende hart van deze smartphone is de Tensor G2-chip die we kennen van de Google Pixel 7-serie, waaronder de eveneens gepresenteerde Google Pixel 7a. Er is 12GB RAM aanwezig en minimaal 256GB interne opslag.

Er zijn twee schermen aanwezig, waaronder eentje van 5,8 inch aan de buitenzijde. Het gaat om een amoled-scherm met een resolutie van 2092 bij 1080 pixels. Vouw je de Pixel Fold open dan ontvouwt zich een scherm van 7,6 inch. Ook dat is een kleurrijk display met een hogere resolutie: 2208 bij 1840 pixels. Tot slot is dat scherm voorzien van een laagje Ultra Thin Glass, wat niet alleen sterk is, maar ook flexibel. Opvallend is trouwens de brede rand om het scherm heen, wat bij de concurrentie niet zo aanwezig is.

Het buitenste scherm wordt gebruikt als viewfinder voor de camera’s of gebruik je in combinatie met andere apps. Zo kun je bijvoorbeeld Google Translate gebruiken om live te vertalen. Zo tik je je berichtjes op het virtuele toetsenbord aan de binnenzijde, waarna de live-vertaling op het buitenste scherm te zien is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meerdere camera’s, 5x optische zoom

Dankzij de frontcamera van het buitenste display kun je gebruikmaken van gezichtsontgrendeling en in het scherm aan de binnenzijde is ook nog een camera geplaatst. Op de achterkant van het toestel zijn ook nog eens drie camera’s te vinden. Die zijn geplaatst in de kenmerkende balk die het bedrijf introduceerde bij de Google Pixel 6-serie. Natuurlijk is er de primaire camera, die je gebruikt voor de meest kiekjes. Ook is er een groothoeklens aanwezig, waarmee je foto’s maakt in een grotere hoek. Tot slot is er nog de telelens, waarmee je tot vijf keer optische zoom kunt gebruiken.

Je kunt maximaal 20 keer zoomen, maar dan wordt de kwaliteit van de foto’s wel wat minder. Dankzij de tabletop-modus kun je makkelijke videobellen of selfies maken en ook astronomiefoto’s schieten zonder dat je het toestel moet vasthouden. Uiteraard kun je aan de slag met functies als de ‘magische gum’, waarbij je ongewenste personen of objecten kunt verwijderen van foto’s.

Android 13 en geoptimaliseerd voor grote schermen

De Pixel Fold draait op Android 13 en dat is geoptimaliseerd voor het grote binnenste scherm. Google laat weten dat er zo’n 50 Google-apps zijn aangepast om te werken met de grotere schermruimte. Daarbij kun je denken aan YouTube, Google Foto’s en Gmail. Je kunt een splitscreen-modus gebruiken in horizontale of juist verticale stand en apps als YouTube of Netflix werken ook in tabletop modus. Dat betekent dat je het scherm kunt vouwen en alsnog kunt genieten van de content. Ook wordt er samengewerkt met ontwikkelaars van andere apps om deze klaar te stomen voor grotere schermen.

Prijs en beschikbaarheid

De Pixel Fold krijgt in Duitsland een vanafprijs van 1899 euro en komt op de markt in twee kleuren: zwart en wit. Dat is de prijs voor het model met 256GB interne opslag. Is dat te weinig opslag, dan kun je altijd nog kiezen voor de 512GB-versie.

Lees meer nieuws over Google