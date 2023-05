‘Vouwbare Google Pixel Fold te zien op officieel ogende renders’

Er zijn nieuwe renders verschenen van de Google Pixel Fold. Het lijkt te gaan om officieel marketingmateriaal van het vouwbare toestel. Google presenteert de smartphone waarschijnlijk op 10 mei.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nieuwe renders van Google Pixel Fold opgedoken’

Op woensdag 10 mei is het zover: dan vindt Google I/O 2023 plaats. Tijdens deze ontwikkelaarsconferentie kondigt de zoekgigant vermoedelijk ook zijn eerste vouwbare smartphone aan. De betrouwbare lekker Evan Blass publiceerde nieuwe renders van deze Google Pixel Fold. Vermoedelijk betreft het officiële foto’s van Google zelf.

We hebben nu dus een uitstekend beeld van het toestel. Wat direct opvalt zijn de dikke randen rond het grote scherm aan de binnenkant. Daardoor is het display een stuk breder en ziet het toestel er iets logger uit dan de voornaamste concurrent, de Samsung Galaxy Z Fold 4. Aan de andere kant houdt hij waarschijnlijk wel gemakkelijker vast.

Als we de telefoon omdraaien, zien we een vergelijkbaar beeld. Ook het scherm aan de buitenzijde is namelijk een stuk breder dan dat van de Samsung. Daardoor lijkt de Pixel Fold meer op een traditionele smartphone. Een veelgehoord punt van kritiek op de Galaxy Z Fold 4 is dat het display aan de buitenkant door de langwerpige beeldverhouding een beetje krap aanvoelt.

De achterkant van de Google Pixel Fold ademt een vergelijkbaar design als de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. We zien bijvoorbeeld dezelfde horizontale camerabalk. De voornaamste specificaties van de Pixel Fold lekten eerder al. Daaruit konden we opmaken dat het vouwtoestel ook op dezelfde Tensor G2-chip draait als de Pixel 7-serie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google I/O 2023 staat voor de deur

Google presenteert de Pixel Fold dus hoogstwaarschijnlijk op 10 mei. Het toestel zou in de Verenigde Staten minimaal 1799 dollar gaan kosten. Of je hem straks ook in Nederland kunt kopen is nog niet zeker.

Tijdens Google I/O verwachten we nog meer nieuwe hardware. Zo ziet de Google Pixel 7a vermoedelijk het levenslicht. Dat is het nieuwe instapmodel van Google. Onze verwachtingen van deze smartphone hebben we eerder al op een rij gezet. Ook lanceert Google mogelijk zijn nieuwe tablet én krijgen we meer over Android 14 te horen. Die nieuwe versie van het besturingssysteem zal later dit jaar officieel verschijnen.

Op de hoogte blijven van het laatste Google-nieuws? Download de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Google: