‘Renders laten Google Pixel Fold zien met flinke schermranden’

Ben je benieuwd naar de eerste opvouwbare smartphone van Google? Dan hebben we goed nieuws, want er zijn renders opgedoken van deze Google Pixel Fold. Ook de prijs is gelekt en die valt niet mee.

‘Google Pixel Fold te zien op renders’

Er gaan al jaren geruchten dat Google werkt aan een vouwbare smartphone. Die zou de concurrentie aan moeten gaan met de Samsung Galaxy Fold 4. Na veel vertraging lijkt het er nu toch écht van te gaan komen. De bekende lekker Jon Prosser heeft namelijk renders gepubliceerd van deze Google Pixel Fold. De computerafbeeldingen zijn gebaseerd op bronnen die volgens Prosser erg betrouwbaar zijn.

Op de foto’s zien we een toestel dat lijkt op de Galaxy Fold 4 met één groot verschil. Het scherm aan de binnenkant heeft namelijke veel grotere randen. Daardoor heeft dit display, dat waarschijnlijk 7,6 inch groot is, een wat bredere beeldverhouding. Bovendien zit de 9,5 megapixel-selfiecamera in deze rand verwerkt en niet onder het scherm, zoals op het toestel van Samsung.



Op het scherm aan de buitenkant zit nóg een selfiecamera van 9,5 megapixel. Deze vinden we gewoon in een gaatje. Het camera-eiland op de achterkant ademt een soortgelijk ontwerp als dat van de Google Pixel 7 Pro. We zien drie lenzen, al is niet duidelijk of het daadwerkelijk om dezelfde camera’s gaat.

Verdere specificaties noemt Prosser niet. Het ligt voor de hand dat de Pixel Fold op de Tensor G2-chip draait, die we kennen van de Pixel 7-serie. Volgens bronnen van de lekker zou de vouwbare smartphone verder ‘verdomd zwaar’ zijn. Dat komt omdat Google kiest voor materialen als glas en metaal.

Pittige prijs, release in mei

Prosser schrijft dat de Google Pixel Fold in mei 2023 op de markt komt. Hij heeft ook de prijs gehoord en die is niet mals. Het toestel zou in de Verenigde Staten 1799 dollar gaan kosten. Bij de Pixel 7 en Pixel 7 Pro vertaalde Google de dollarprijs bijna een-op-een naar euro’s. Dat zou betekenen dat de Pixel Fold bij ons 1799 euro gaat kosten. De Samsung Galaxy Z Fold 4 had dezelfde introductieprijs, maar is inmiddels al honderden euro’s goedkoper.

Het is overigens niet 100 procent zeker dat Google de Pixel Fold in Nederland uitbrengt, maar dat ligt wel voor de hand. In de video hieronder zie je het toestel in al zijn glorie.

