‘Vouwbare Google Pixel Fold te zien in video, ook specificaties gelekt’

Ben je benieuwd naar de specificaties van de Google Pixel Fold? Dan hebben we goed nieuws, want die liggen vrijwel allemaal op straat! Bovendien is de vouwbare smartphone voor het eerst te zien in een video. Je checkt de beelden in dit artikel.

‘Dit zijn de specificaties van de Google Pixel Fold’

Op 10 mei presenteert Google hoogstwaarschijnlijk zijn eerste vouwbare smartphone. Jon Prosser van Front Page Tech heeft nu vrijwel alle specificaties van deze Google Pixel Fold gedeeld.

Laten we beginnen met de prijs, want die is niet mals. Voor het instapmodel met 256GB opslagruimte betalen Amerikanen 1799 dollar. Wie 512GB opslag wil, legt 1919 dollar neer. Het toestel zou vanaf 27 juni verkrijgbaar zijn in het zwart of wit. Wat het toestel in Nederland gaat kosten is nog niet bekend. We weten trouwens ook niet zeker of de Fold hier officieel te koop zal zijn, maar we hopen natuurlijk van wel.

Het scherm aan de buitenkant krijg een bescheiden diagonaal van 5,8 inch en een resolutie van 2092 bij 1080 pixels. Aan de binnenkant vinden we een groter display van 7,6 inch met 2208 bij 1840 pixels. Beide oled-schermen hebben een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

In de hands-on video hierboven, gelekt door Kuba Wojcieowski, zie je de Google Pixel Fold in actie. Wat direct opvalt, is dat de vouw in het scherm duidelijk zichtbaar is.

Opvallend zijn verder de vrij grote bezels in vergelijking met de voornaamste concurrent, de Samsung Galaxy Z Fold 4. Dat heeft als voordeel dat de selfiecamera gewoon in deze rand past en niet onder het scherm verborgen hoeft te worden.

De Fold draait op dezelfde Tensor G2-chip die ook in de Pixel 7 Pro zit. Wel lijken de camera’s minder goed. De groothoeklens en de telelens (waarmee je 5x inzoomt) bieden allebei een eigenaardige resolutie van 10,8 megapixel. De 48 megapixel-hoofdcamera beschikt over een minder grote sensor dan de Pixel 7-toestellen.

Daarnaast kun je aan de slag met twee selfiecamera’s. Die aan de buitenkant heeft een resolutie van 9,5 megapixel, het exemplaar aan de binnenkant moet het met 8 megapixel doen.

Meer over Google I/O 2022

Google presenteert de Pixel Fold tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O, die dus op 10 mei plaatsvindt. Vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd zit de redactie van Android Planet klaar om alle onthullingen direct met je te delen!

Naast de Fold verwachten we de Google Pixel 7a te zien. Dat is de nieuwe betaalbare smartphone van de zoekgigant. We hebben onze verwachtingen van dit toestel alvast op een rij gezet. Ook lanceert Google mogelijk een nieuwe tablet en krijgen we meer te horen over Android 14. Dat is de nieuwste versie van het besturingsysteem, die later dit jaar officieel verschijnt.

