Video: Google Pixel Fold vouwt als papiertje dubbel bij ‘stresstest’

De bouwkwaliteit van vouwtelefoons blijft een heikel punt. Zo is er een plastic scherm en zijn er veel bewegende onderdelen. In een video voelt een YouTuber de Pixel Fold van Google daarom flink aan de tand en dat pakt niet goed uit voor de foldable.

Deze marteltest is te veel voor de Google Pixel Fold

Koop je een smartphone, dan wil je dat ‘ie tegen een stootje kan en ook jaren meegaat. In een video van 10 minuten stelt YouTuber JerryRigEverything de Google Pixel Fold bloot aan omstandigheden die je (hopelijk) nooit zelf met je smartphone zal meemaken. Door middel van krassen, vlammen en buigen test hij de bouwkwaliteit van de opvouwbare smartphone.

Google claimt dat de Pixel Fold voorzien is van het sterkste scharnier op een vouwtelefoon. Toch ontving de fabrikant al snel kritiek, want het scherm vouwt niet helemaal plat. Daardoor is het binnenste scherm altijd een paar graden gebogen, tenzij je hem geforceerd verder duwt. Vreemd, vindt de YouTuber.

De Pixel Fold heeft twee schermen, waarvan er eentje buigt. Deze kan daardoor niet beschermd worden door glas, wat betekent dat een vingernagel genoeg is om een kras te veroorzaken. Het buitenste scherm is wel voorzien van een laagje Gorilla Glass en kan even goed tegen krassen als de gemiddelde smartphone.

De behuizing van de smartphone is verder gemaakt van aluminium met een laklaag en krast gemakkelijk. De achterkant van de smartphone is wel van glas, wat een stuk beter tegen krassen kan. De camera’s rondom de Pixel Fold zijn ook beschermd door dit glas en zullen dus niet snel beschadigen. In de aan/uit-knop zit ook de vingerafdrukscanner verwerkt, die opvallend goed werkt – zelfs na flink bekrast te zijn.

Overleeft de buigtest niet

Beide schermen op Google’s vouwtelefoon bevatten een amoled-paneel. Deze staan er om bekend niet goed tegen hitte te kunnen. Om dat te testen houdt JerryRigEverything een aansteker bij de schermen. Op het buitenste scherm ontstaat na 15 seconden een witte vlek. Wanneer hij dezelfde test uitvoert op het binnenste scherm, sluit de telefoon echter direct af. Dit heeft de YouTuber nog niet eerder gezien bij zijn stresstests.

De Pixel Fold is niet getest om tegen stof te kunnen, maar overleeft een flinke bak zand met gemak. Wat hij echter niet overleeft, is de beruchte buigtest. De YouTuber pakt de smartphone met beiden handen vast en drukt hem – vrij gemakkelijk – door de helft. Wat blijkt: het scharnier is inderdaad erg stevig en breekt niet. Alleen de rest van de smartphone kon de kracht helaas niet aan.

Denk jij dat de Google Pixel Fold echt zo zwak is? Of is de stresstest van de YouTuber gewoonweg té intensief? Laat het weten in de reacties hieronder en voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht om geen tips, reviews of nieuws te missen.

