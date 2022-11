Google Pixel-geruchten: welke nieuwe smartphones komen eraan?

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn nog maar net uit, maar volgens geruchten werkt de zoekgigant alweer aan meerdere nieuwe smartphones. We zetten deze toestellen voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de nieuwste Google Pixel geruchten

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Pixels die je officieel in Nederland kunt kopen. Waarschijnlijk zullen er, nu het hek van de dam is, nog vele volgen. Er gaan namelijk al geruchten over nieuwe toestellen waar Google achter de schermen aan werkt. In dit artikel zetten we de belangrijkste voor je op een rij. Het gaat echt om geruchten, dus het is niet zeker dat al deze telefoons daadwerkelijk op de markt komen.

Google Pixel 7a

Pixel 6a

Dat er een Google Pixel 7a komt, lijkt wel zeer waarschijnlijk. Google brengt al jaren goedkopere versies uit van zijn vlaggenschepen. De Pixel 6a bijvoorbeeld heeft dezelfde snelle chip als de Pixel 6 en 6 Pro, maar beschikt over een kleiner scherm en minder goede camera’s. Daardoor betaal je honderden euro’s minder voor de telefoon.

Volgens geruchten krijgt de Google Pixel 7a juist dezelfde camera’s als zijn duurdere broertjes. Hoe dit toestel dan precies verschilt van de gewone 7 en 7 Pro is op dit moment nog niet duidelijk. Waarschijnlijk brengt Google de Pixel 7a in de zomer van 2023 op de markt.

Google Pixel 7 mini

We zijn een stuk minder zeker dat de Google Pixel 7 mini ooit het daglicht zal zien. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een kleinere versie van de gewone Pixel 7 met min of meer dezelfde specificaties. Er is ongetwijfeld een markt voor zo’n kleine high-end telefoon, maar we vragen ons af hoe groot die is. Apples iPhone 13 mini bleek immers geen verkoopsucces en kreeg daarom geen opvolger.

Het kan ook dat de Pixel 7a en Pixel 7 mini dezelfde telefoon zijn. De 7a krijgt waarschijnlijk weer een vrij compact scherm en kun je dus gerust ‘mini’ noemen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Fold

Geruchten over de Google Pixel Fold gaan al heel erg lang rond. Het betreft hier een vouwbare smartphone, die de concurrentie aan moet gaan met onder meer de Samsung Galaxy Z Fold 4. Aan de buitenkant lijkt het dus een traditionele smartphone, maar eenmaal opengeklapt heb je een compacte tablet in handen. Het tweede scherm aan de binnenkant zou met 7,6 inch net zo groot zijn als dat van de Samsung.

De Pixel Fold komt mogelijk al in het eerste kwartaal van 2023 uit. Hij draait op de Tensor G2-chip die we kennen van de Pixel 7 en 7 Pro. Het toestel zou verder drie lenzen op de achterkant krijgen: een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens om mee in te zoomen. Verder vinden we op beide schermen een gaatje voor de selfiecamera’s.

Concept voor de Google Pixel Fold

Google Pixel 7 Ultra

Vind je de Pixel 7 Pro niet high-end genoeg? Google werkt mogelijk aan een nóg betere smartphone. Er is momenteel maar weinig bekend over deze ‘Pixel 7 Ultra‘. Wel zou de hoofdcamera een indrukwekkende 1 inch-sensor krijgen. Daarmee schiet je vooral in het donker nog scherpere plaatjes dan met de 7 Pro. Ook zou het toestel ondersteuning bieden voor de snellere wifi 6E-standaard.

We hebben, net als bij de Pixel 7 mini, onze twijfels over het bestaan van de 7 Ultra. De geruchten zouden ook best kunnen gaan over de normale Pixel line-up van volgend jaar.

Google Pixel 8 (Pro)

Op die line-up moeten we nog even wachten. De Google Pixel 8 en 8 Pro verschijnen vermoedelijk pas in oktober 2023. Deze smartphone draaien volgens geruchten op een Tensor G3-chip. Deze processor zou sterk lijken op Samsungs high-end Exynos 2300-chip. Google voegt er vermoedelijk wel eigen optimalisaties voor machine learning en kunstmatige intelligentie aan toe. Daar profiteren onder meer de camera’s van.

Wil je nú een high-end Google Pixel kopen? Check dan zeven leuke weetjes over de Pixel 7 en 7 Pro in de video hieronder!

Lees het laatste nieuws over Google: