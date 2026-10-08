‘Zo wil Google gezichtsherkenning op je Pixel verbeteren in het donker’

Gezichtsherkenning werkt prima op een Google Pixel, maar alleen als er voldoende licht beschikbaar is. In het donker laat het systeem je vaak in de steek. Daar probeert Google nu iets op te vinden.

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‘Gezichtsherkenning Pixel werkt straks ook in het donker’

Moderne Google Pixel-telefoons hebben een behoorlijk geavanceerd systeem voor gezichtsherkenning. Het is zelfs zo veilig dat je het kunt gebruiken om bankopdrachten te bevestigen. Dat kan met toestellen van Samsung bijvoorbeeld niet. Toch kleeft er wel een belangrijk nadeel aan. Als je in een donkere omgeving bent, werkt gezichtsherkenning niet meer en moet je de vingerafdrukscanner gebruiken.

Dat komt omdat Google alleen de selfiecamera en dus geen infrafood-licht gebruikt om je gezicht in kaart te brengen. Apple’s Face ID doet dat wél en functioneert daarom ook als de nacht valt. Google lijkt volgens Android Authority aan een oplossing voor dit probleem te werken. Hij heet ‘Face Active Illumination’.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit systeem werkt. In theorie kan het gaan om infrarood-technologie, maar die zou alleen functioneren op toekomstige Pixels. Waarschijnlijker is dat Google het scherm kortstondig fel laat oplichten als je je toestel probeert te ontgrendelen. Zo zou de camera je in het donker toch kunnen herkennen.

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Nog veel vragen

Er zitten wel mitsen en maren aan deze oplossing, want je wil natuurlijk niet dat je een bak licht in je gezicht krijgt als je net wakker wordt, bijvoorbeeld. Daarom zou je kunnen kiezen uit drie verschillende niveaus. Ook moet het mogelijk zijn om Face Active Illumination helemaal uit te schakelen als je Niet Storen aan hebt staan of tijdens de nachtelijke uren.

Vooralsnog klinkt dit als een vrij omslachtig systeem, dat meer een doekje voor het bloeden is dan een volwaardige oplossing. We blijven hopen op nieuwe Pixels met infraroodtechnologie.

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