Accu Google Pixel 6 en Pixel 7 ‘loopt snel leeg’ na nieuwste update

De juni-update voor Google Pixel-toestellen lijkt voor problemen te zorgen bij een deel van de Pixel 6- en Pixel 7-gebruikers. Met name de accu loopt snel leeg. Heb jij hier ook last van?

Sinds de nieuwste update voor Google Pixel-smartphones klagen gebruikers op Reddit dat de batterij van hun Pixel 6 of Pixel 7 snel leeg loopt. Honderden mensen mopperen in een topic op het subreddit GooglePixel. ‘Ligt het aan mij, of loopt de telefoon ineens sneller leeg en raakt die oververhit zonder reden?’, vraagt de starter van het topic.

Specifiek gaat het om de juni-update voor deze toestellen. Dit is een flinke update met een hoop nieuwe functies. Zo kreeg de Pixel 7 Pro een nieuwe Macro Focus Video-modus, en kun je met de Google Camera nu een selfietimer starten door je hand omhoog te houden. Ook werden er emoji-wallpapers met deze update geïntroduceerd. Al deze toevoegingen lijken dus ook problemen met zich mee gebracht te hebben.

In het topic op Reddit wordt onder andere geklaagd dat het toestel al rond het middaguur weer opgeladen moet worden. ‘Ik moet twee keer per dag opladen sinds de update’, schrijft een Reddit-gebruiker. Iemand ander schrijft: ‘Mijn 7 Pro gebruikte 25 procent batterij na 34 minuten YouTube kijken’.

Niet iedereen heeft deze klachten. Zo zijn er meerdere mensen in het topic die juist een verbeterde accuduur merken sinds de update.

We zijn benieuwd naar jouw ervaring. Gebruik je een Pixel 6 of Pixel 7 en heb je de nieuwste update geïnstalleerd? Moet je jouw toestel nu vaker opladen of merk je geen verschil? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel!

