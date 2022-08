‘Nieuwe vlaggenschepen Google krijgen behuizing van keramiek’

Verschillende nieuwe Google Pixels krijgen een behuizing van keramiek, zo stelt een nieuw gerucht. Tevens zou de zoekgigant de fabricage van de toestellen naar China verplaatsen.

Gerucht: Google Pixel wordt van keramiek

Digital Chat Station, een bekende lekker op het Chinese Weibo, weet het zeker. Twee aankomende smartphones van Google krijgen een behuizing van keramiek. Hij noemt geen expliciete namen, maar wel dat het om een Pixel-vlaggenschip gaat en een toestel met vouwbaar display.

Of het dus al gaat om de aankomende Google Pixel 7 Pro of het opvolgende model is nog even de vraag. Keramiek is een erg sterk materiaal, wat ervoor zorgt dat krassen en beschadigingen minder snel ontstaan. Wel zorgt het ervoor dat het productieproces een stuk ingewikkelder wordt, want werken met keramiek luistert nogal nauw. Vooralsnog hebben we toestellen van Google gezien met behuizingen van metaal, glas en plastic. Keramiek is echter nog nooit gebruikt.

Keramiek is daarbij vooral goed te produceren in twee kleuren: zwart en wit. Van de Pixel 7 Pro weten we al dat ‘ie ook in een andere kleur verschijnt. Of dat model niet gemaakt is van het krasbestendige materiaal weten we niet.

Scherm met hoge resolutie, vernieuwde camera

Volgens de bron krijgt het Pixel-vlaggenschip weer een scherm met een 2K-resolutie, waarbij de frontcamera in een gecentreerd gaatje zit. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, terwijl ook de Sony IMX787-sensor aanwezig is.

Die heeft een sensor van 64 megapixel, wat een flinke upgrade is ten opzichte van het huidige model van 48 megapixel. Hoeveel keer je optische zoom kunt gebruiken met deze vernieuwde camera is onduidelijk, maar de Google Pixel 6 Pro kan dat tot vier keer.

Eerder verscheen er nog een gerucht dat de 7 Pro dezelfde camera’s zou krijgen als zijn directe voorganger. Als dat zo is, kunnen we dus de conclusie trekken dat de 7 Pro geen behuizing krijgt van keramiek. Ook noemt Digital Chat Station dat de zelfontwikkelde Tensor 2-processor aanwezig is. Tot slot noemt hij dat Google’s eerste foldable een vouwbaar scherm heeft zoals we inmiddels al kennen van andere merken.

Begin oktober meer Pixel-nieuws

Volgens andere geruchten zullen de Google Pixel 7 en de 7 Pro vanaf begin oktober te bestellen zijn. Zodoende gaan we er vanuit dat we binnen enkele weken meer te horen krijgen over de telefoons. Dat zullen tevens de eerste smartphones zijn die direct op Android 13 draaien.

Of de productie al is begonnen is ook nog onduidelijk. De toestellen met een keramieken behuizing, zouden volgens de bron in China worden geproduceerd. Dat is opvallend te noemen, want de huidige assemblage wordt gedaan in Taiwan.

Nog meer Google-nieuws