‘Vouwbare Google Pixel Notepad eind 2022 op de markt’

Google werkt aan een vouwbare smartphone. De zogenoemde ‘Pixel Notepad’ komt eind 2022 op de markt, voor een relatief lage prijs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Google kondigt eind 2022 eigen vouwtelefoon aan’

Geruchten over een vouwbaar Google-toestel blijven binnenstromen. De smartphone, die men in de wandelgangen ‘Pixel Notepad’ noemt, zou volgens meerdere bronnen nog jaren op zich laten wachten of zelfs geannuleerd zijn. Ross Young, een bekende smartphone-analist, zegt echter iets heel anders. Volgens hem start Google in het derde kwartaal van 2022 met het produceren van vouwbare Pixel-schermen. Een lancering van de Google Pixel Notepad zou in het vierde kwartaal volgen.

Geruchten zijn er meestal niet zomaar. Volgens Young heeft Google eerdere plannen voor een vouwbare Pixel-smartphone wel degelijk geschrapt. De fabrikant zou zijn aanpak heroverwogen hebben. Eerdere ontwerpen en marktstrategieën van de vouwbare Pixel zouden namelijk niet competitief genoeg zijn ten opzichte van Samsungs vouwbare toptoestel, de Galaxy Z Fold 3.

De knoop is schijnbaar doorgehakt en Google heeft nu een definitief beeld van de Pixel Notepad. Het toestel wordt volgens de geruchten een stukje kleiner dan de Z Fold 3. Google wil de vouwtelefoon voor een relatief laag bedrag verkopen: hoge prijzen maken de huidige generatie vouwbare smartphones namelijk alles behalve toegankelijk. Voor een Z Fold 3 leg je bijvoorbeeld minstens 1400 euro neer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Jaar later dan verwacht

Of de Pixel Notepad nu wel of niet in het vierde kwartaal wordt aangekondigd; het toestel komt hoe dan ook minstens een jaar later dan gepland. Dat is niet erg, aangezien Google deze tijd waarschijnlijk gebruikt heeft om het toestel te polijsten. En dat is nodig, want de concurrentie is moordend.

Samsung komt in augustus of september waarschijnlijk ook met de volgende generatie vouwtelefoons. Er is nog weinig over deze toestellen gelekt, maar Samsung is al jaren marktleider op het gebied van vouwbare smartphones. We verwachten dan ook dat de volgende Samsung-foldables weer een stuk beter zullen zijn dan de huidige Z Fold 3 en Z Flip 3.

Ben jij ook zo benieuwd naar de Google Pixel Notepad? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook.