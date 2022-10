‘Specificaties vouwbare Google Pixel Notepad gelekt, lijkt op Samsung Galaxy Z Fold 4’

We komen steeds meer te weten over de eerste vouwbare smartphone van Google. Volgens gelekte specificaties van deze ‘Pixel Notepad’ heeft het toestel veel gemeen met de Samsung Galaxy Z Fold 4.

‘Dit zijn de specificaties van de Google Pixel Notepad’

Er gaan al lange tijd geruchten over een vouwbare smartphone van Google. 91mobiles heeft nu specificaties gelekt van de ‘Pixel Notepad’, zoals het toestel waarschijnlijk gaat heten. Daaruit blijkt dat Google goed heeft gekeken naar de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Net zoals die ‘foldable’ zou de Notepad zowel een scherm aan de buiten- als aan de binnenkant hebben. Het grotere display aan de binnenzijde heeft een resolutie van 2208 bij 1840 pixels en een verversingssnelheid van waarschijnlijk 120Hz voor soepele beelden. Daarmee lijkt het scherm sterk op dat van de Fold 4.

Vermoedelijk heeft de Pixel een vergelijkbaar formaat van om en nabij 7,6 inch. De gemiddelde helderheid bedraagt 800 nits, met pieken tot 1200 nits. Ook dat komt overeen met de Samsung, waardoor je het display zelfs in de zon goed kunt aflezen.

Concept van de Google Pixel Notepad

De Pixel Notepad draait verder op de Tensor G2-chip die we kennen van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Ook een vingerafdrukscanner is aanwezig. Die zou echter niet onder het scherm, maar in de aan-uitknop zitten.

Op de achterkant vinden we drie lenzen, waaronder een 64 megapixel-hoofdcamera. Die heeft wel een kleinere sensor dan de camera op de Pixel 7 (Pro). Daarnaast kun je wijdere plaatjes schieten met een groothoeklens en inzoomen met de telecamera. Verder vinden we op beide schermen een gaatje voor de selfiecamera’s.

Aankondiging mogelijk in maart 2023

De aankondiging van de Google Pixel Notepad is al enkele malen uitgesteld. Volgens 91mobiles mikt de zoekgigant nu op een lancering in maart 2023. Mogelijk wordt het toestel goedkoper dan de Z Fold 4, maar de precieze prijs is nog onbekend.

Wil je nú een smartphone van Google kopen? Check dan onze preview van de Pixel 7 en 7 Pro of bekijk de verschillen tussen beide modellen. In de video hieronder vertellen we je wat leuke weetjes over de telefoons. Volgende week lees je een uitgebreide review van de nieuwe Pixels op Android Planet.

