Opgelet: bijgesneden Google Pixel-screenshots zijn te achterhalen

Er is een fout in het systeem van meerdere Pixel-smartphones gevonden. Schermafbeeldingen die bewerkt en bijgesneden zijn, kunnen via digitale code weer onbewerkt worden. Lees hier hoe het zit, en wat dit voor jou betekent.

Google Pixel-screenshots zijn niet waterdicht

Stel, je maakt een schermafbeelding van je digitale creditcard, een mail of brief en knipt persoonlijke informatie weg. Even later weet iemand de originele screenshot en dus ook die weggeknipte informatie te achterhalen. Hoe dan?

De bug bevindt zich in de ingebouwde fotobewerker-app op Pixel-smartphones, zo ontdekten de onderzoekers Simon Aaarons en David Buchanan. Wanneer je een schermafbeelding bijsnijdt, worden deze bewerkingen niet waterdicht opgeslagen. Dat betekent dat de weggehaalde informatie daardoor weer te achterhalen is. Zo is je weggesneden adres ineens wél te vinden.

Verschillende apps zoals WhatsApp en Twitter verkleinen afbeeldingen als je ze verstuurt. Daardoor verandert de afbeelding en is de informatie niet meer te achterhalen.

Apps als Discord en Slack stuurden lang de originele foto, met alle benodigde informatie. In theorie zou iemand daarmee dus wel de originele screenshot kunnen achterhalen.

Test jouw foto’s

Gebruik jij al langer een Google Pixel-smartphone, dan kunnen door jou verstuurde foto’s ook kwetsbaar zijn. De ontdekkers van de bug ontwikkelden daarvoor een online tool, genaamd aCropalypse. Daar upload jij je bijgeknipte schermafbeelding, waarna het programmaatje de originele afbeelding probeert te achterhalen.

Download de beveiligingsupdate

Google neemt de systeemfout – wegens de privacy van gebruikers – erg serieus en pakt deze snel aan. De Android-beveiligingsupdate van maart 2023 is voor veel Pixel-smartphones de oplossing. Welke toestellen precies kwetsbaar zijn is niet bekend. Pas daarom op met het sturen van ‘gevoelige’ screenshots, ook al zijn deze bijgesneden.

Het is belangrijk dat je de meest recente beveiligingsupdate installeert op je smartphone, ongeacht de fabrikant. Zo verminder je de kans op problemen door zulke bugs. In ons Android-update overzicht lees je alles over de laatste (beveiligings)updates en zie je of jouw telefoon er een ontvangt.

