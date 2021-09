‘Google Pixel 6 laadt supersnel draadloos op met nieuwe Pixel Stand’

Volgens een nieuw gerucht komt Google binnenkort met een nieuwe Pixel Stand, een draadloze oplader ontworpen voor de Pixel 6. Deze laadt de smartphone heel rap op.

Pixel Stand ondersteunt draadloos opladen van 23 Watt

Volgens een nieuw gerucht van Android Police komt Google binnenkort met een nieuwe versie van de Pixel Stand, speciaal voor de Pixel 6. Naast een strak ontwerp krijgt de nieuwe Pixel Stand ook een aantal aantrekkelijke functies. Zo ondersteunt de oplader draadloos opladen met maar liefst 23 Watt (of zelfs hoger).

De meeste huidige Android-smartphones laden draadloos op met een maximum van 10 of 15 Watt. Hierdoor is het eigenlijk efficiënter om gewoon via de kabel op te laden. Als het gerucht klopt, dan laadt de Pixel 6 in combinatie met de Pixel Stand sneller draadloos op dan zowel de Samsung Galaxy S21 als Apples iPhone 12.

Snelheid krijgt een prijskaartje

De Pixel Stand die nu beschikbaar is, heeft een Ambient-modus. Deze modus tovert je Pixel om in een smart screen voor de Google Assistent. Zo kun je bijvoorbeeld diavoorstellingen van je favoriete foto’s bekijken, snel de Google Assistent om hulp vragen of je Nest Cam-feed bekijken. Deze Pixel Stand gaat in Amerika over de toonbank voor 79 dollar. Dat is een afknapper, want de meeste draadloze opladers zijn goedkoper.

We gaan er hierdoor vanuit dat ook de nieuwe Pixel Stand een stevige prijs zal krijgen. Ook komt hij waarschijnlijk niet naar Nederland. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan zul je hem moeten importeren vanuit het buitenland.

Meer over de Google Pixel 6

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro volgen de Pixel 5 van vorig jaar op. De toestellen beschikken over een compleet nieuw design, waarbij vooral de achterkant opvalt door de horizontale camerabalk. Hierin zitten de lenzen verwerkt. De Pixel 6 heeft een hoofdcamera en groothoeklens, terwijl de Pro-versie ook nog een telelens heeft. Hierdoor kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

De Pixel 6 wordt de kleinste van het stel met een amoled-scherm van 6,4 inch en full hd-resolutie. Het scherm ververst 90 keer per seconde en is plat afgewerkt. Google rust de Pixel 6 Pro uit met een groter 6,7 inch-scherm met 120Hz. Misschien wel de belangrijkste vernieuwing is de Tensor-chip, die door Google zelf is gemaakt.

