‘Foto’s tonen aanstaande Google Pixel Tablet in dock’

Er zijn foto’s opgedoken die een prototype van de Google Pixel Tablet laten zien. Het apparaat wordt volgend jaar verwacht.

‘Google Pixel Tablet-foto’s tonen prototype’

Een prototype van de Google Pixel Tablet, die pas volgend jaar verschijnt, is opgedoken op Facebook Marketplace. De (ietwat onscherpe) foto’s laten de tablet in actie zien, maar tonen ook de dock waar het apparaat in geplaatst kan worden. De tablet laadt dan op en de dock heeft ook speakers, die voor beter geluid moeten zorgen.



De dock oogt een beetje als een Google Nest Hub en heeft een witte kleur. De foto’s tonen de Pixel Tablet echter in het zwart. Hierbij valt vooral op dat de dikke schermranden minder in het oog springen dan bij de witte versie. De bezels blijven echter aan de forse kant.

Verder zien we de software van de Google Pixel Tablet, met bijvoorbeeld het thuisscherm en de Pixel Launcher. Op een andere foto krijgen we de instellingen-app te zien, en die verklapt dat de tablet 256GB aan opslag heeft. 22GB daarvan wordt ingenomen door het besturingssysteem zelf. Het is echter onzeker of de Pixel Tablet standaard over 256GB opslag beschikt, of dat er ook een versie met 128GB komt.

Wat we nog meer weten

De Pixel Tablet werd eerder dit jaar kort door Google getoond. Door gedeelde afbeeldingen en video’s weten we hoe het apparaat eruit komt te zien, maar over de specificaties is nog weinig bekend. Wel staat vast dat de Pixel Tablet wordt aangedreven door de Tensor G2-chip, die ook in de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zit.

Daarnaast weten we dat de Pixel Tablet op een schone versie van Android draait, die geoptimaliseerd is voor het grotere scherm. De software is ‘schoon’ en heeft het kenmerkende Material You-design, dat werd geïntroduceerd met Android 12. Door de Google-tablet in een dock te plaatsen, kun je andere smart home-apparaten bedienen, de Google Assistent gebruiken of je favoriete foto’s tonen.

