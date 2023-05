Officieel: Google Pixel Tablet kost 679 euro inclusief dock

Google heeft zijn Pixel Tablet officieel gepresenteerd. De tablet is vanaf eind juni in Nederland te koop voor 679 euro. Je krijgt er een dock bij waarmee je het apparaat op kunt laden en die tevens fungeert als externe speaker.

Google Pixel Tablet officieel aangekondigd

Op Google I/O 2022 kregen we voor het eerst een glimp te zien van de Google Pixel Tablet. Nu, een jaar later, heeft de zoekgigant hem eindelijk echt gelanceerd. De tablet komt ook naar Nederland. Vanaf 20 juni kun je hem kopen voor 679 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Als je 100 euro extra neertelt, verdubbel je de opslag naar 256GB. Je kiest uit de kleuren grijsgroen en porselein, een soort beige.

De Pixel Tablet beschikt over een 10,95 inch-lcd-scherm met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Daardoor zien tekst en afbeeldingen er scherp uit. De maximale helderheid ligt op een prima 500 nits, maar helaas bedraagt de verversingssnelheid slechts 60Hz. Dat is vrij ouderwets. De (goedkopere) OnePlus Pad heeft bijvoorbeeld een 120Hz-display, wat voor veel soepelere beelden zorgt.

Kloppend hart van de tablet is Google’s Tensor G2-chip, die we kennen van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Dat is een behoorlijk rappe processor, zodat je prima kunt gamen op het apparaat. Ook foto’s bewerken gaat vlot en soepel. Wil je liever gewoon series kijken? Met de 27Wh-batterij stream je volgens Google 12 uur lang video voor hij leeg raakt. De vier speakers zorgen voor stereogeluid.

Het gewicht bedraagt 493 gram, wat voor dit formaat heel netjes is. Zowel op de voor- als op de achterkant is verder een 8 megapixel-camera te vinden. Die gebruik je om foto’s te schieten of om videovergaderingen bij te wonen. Er zijn drie microfoons aanwezig die je verstaanbaar maken.

Alleen te koop inclusief dock

Opvallend is dat Google standaard een bijpassend dock meelevert. Die gebruik je om het apparaat op te laden (al kan dat ook gewoon via usb-c) en heeft een ingebouwde speaker. Zo geniet je dus van nog beter geluid als je een serie of film kijkt. De dock zou vier keer meer bassen laten horen dan de tablet zelf.

De combinatie van tablet en dock heeft veel weg van een grotere Google Nest Hub. Dat is natuurlijk geen toeval. Google benadrukt dat je de tablet zo kunt gebruiken als (peperduur) fotolijstje of als slim scherm om je smart home te bedienen. Zo bekijk je beelden van je beveiligingscamera’s of pas je de verlichting aan. Indien gewenst kun je losse docks bijkopen om de Pixel Tablet overal neer te zetten.

Google brengt ook een officieel hoesje uit. Daar is een metalen ring aan bevestigd, die je gemakkelijk over de dock heen schuift. Los gebruik je deze ring als standaard om je tablet op tafel neer te zetten. De kijkhoek is traploos instelbaar.

Software en prijzen

De Google Pixel Tablet draait op Android 13 en krijgt vijf jaar beveiligingsupdates. Daarmee hou je hackers buiten de deur. Hoeveel nieuwe versies van Android je mag verwachten is onduidelijk. Vermoedelijk zijn dat er drie.

Je koopt de tablet via de webwinkel van Google of bij Coolbue. Voor de instapper met 8GB RAM en 128GB opslagruimte betaal je 679 euro. Dat is inclusief het dock. Wil je 256GB opslag? Dan leg je 779 euro neer. Voor het bijpassend hoesje ben je 99 euro kwijt. Extra docks kosten 149 euro per stuk.

