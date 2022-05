Opinie: de Google Pixel Tablet komt helaas véél te laat

Google komt ergens in 2023 met een Pixel Tablet waar ik (en mogelijk heel veel anderen) totaal niet op zit te wachten. In dit artikel lees je waarom de Pixel Tablet in onze ogen jaren te laat is.

Android-tablets hebben hun kans gehad

In 2010 kondigde Apple de eerste iPad aan. Het apparaat was destijds een enorme hype – en dus kwamen veel andere fabrikanten met soortgelijke tablets. Zo was er Samsung met de allereerste Galaxy Tab. Ook Google boekte veel succes met zijn Nexus 7-tablet, die door veel mensen tot op de dag van vandaag als beste Android-tablet ooit wordt beschouwd. Smartphones werden echter steeds groter, dus de 7 inch-tablet werd langzaam maar zeker ondergesneeuwd en overbodig.

Google probeerde het eind 2012 nog eens met de Nexus 10, die – de naam zegt het al – een 10 inch-scherm had. Deze tablet verkocht vele malen slechter dan de Nexus 7. Googles laatste tablet-poging kwam in 2014, in de vorm van de Nexus 9. Ook deze tablet bleek geen groot succes; hij kreeg gemixte reviews en de verkoopcijfers vielen opnieuw tegen. Daarom besloot Google er destijds mee te stoppen. En dat is misschien maar beter ook: Android werkt als besturingssysteem simpelweg veel minder goed op tablets dan op smartphones.

In 2022 heeft de zoekgigant klaarblijkelijk opnieuw het licht gezien, want tijdens I/O 2022 in mei gaf Google een sneak peak van zijn nieuwe Pixel Tablet. Het apparaat komt pas in 2023 op de markt, maar dat hield Google niet tegen om ons alvast even ‘op te hypen’. Allemaal leuk en aardig, maar de preview stelde mij persoonlijk behoorlijk teleur.

Inspiratieloos ontwerp

Google maakte tijdens Google I/O nauwelijks iets bekend over de tablet, op een aantal afbeeldingen en korte video’s na. Op deze beelden viel één ding direct op: de tablet heeft ontzettend weinig karakter. De achterkant van het apparaat lijkt volledig te bestaan uit kunststof met een grijsgroene kleur. Van de kenmerkende camerabalk die we kennen van de Pixel 6 (Pro) en Pixel 7 is geen sprake. Ook het sprekende tweetonige kleurontwerp van de Pixel-telefoons is niet aanwezig.

De voorkant van het apparaat valt vooral op door zijn witte schermranden. Deze lanceren me linea recta terug naar het vorige decennium. Rond 2017 kwamen fabrikanten erachter dat smartphones en tablets van de voorkant simpelweg zwart moeten zijn, omdat dit de kijkervaring ten goede komt. Witte bezels leiden af, verstoren de witbalans van het scherm, laten het display optisch krimpen en zien er – maar dat is een kwestie van smaak – gewoon een stuk goedkoper uit.

Aangezien Google met de Pixel-smartphones en nu ook de Pixel Watch een opvallende designfilosofie omarmt, begrijp ik niet dat de Pixel Tablet er zo saai uitziet. De tablet oogt enorm stoffig. Ik vraag me dan ook af hoe het kan dat Google er zo lang over gedaan heeft om met een Pixel-tablet op de proppen te komen – en bovenal waarom de fabrikant nog tot 2023 nodig heeft om het apparaat te perfectioneren.

Laten we niet ál te vroeg oordelen over de Google Pixel Tablet

Hoewel ik op het moment van schrijven alles behalve gecharmeerd ben van de Google Pixel Tablet, wil ik ook niet ál te snel oordelen. Google heeft immers nog niets bekend gemaakt over de functies van de tablet. We weten dus nog niks over de software, het scherm, de camera’s en de chip. Hoewel het ontwerp van het apparaat alles behalve spannend is, hoeft dat niet per se een dealbreaker te zijn.

Wellicht heeft Google enorme verbeteringen doorgevoerd in de tabletvariant van Android 13, waardoor de Pixel Tablet qua gebruikservaring eindelijk kan meten met Apples iPad. Maar daar is Google dan wel mooi zo’n tien jaar te laat mee. Ergens in 2023 weten we meer over de Pixel Tablet; nog een jaartje geduld, dus.

Zit jij te wachten op Googles Pixel Tablet? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel. Wil je meer soortgelijke artikelen lezen? Kijk dan regelmatig op de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.