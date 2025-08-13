Onuitgebrachte pen voor Pixel Tablet duikt op: ‘zonde dat hij niet uitkwam’

Ondanks dat ‘ie al helemaal klaarstond voor de verkoop, bracht Google de Pixel Tablet Pen niet uit. Nu halen mensen het pennetje toch in huis.

Google Pixel Tablet Pen ineens te koop

Het is ruim twee jaar geleden dat Google met zijn eerste tablet op de proppen kwam. De Google Pixel Tablet had een prima chip, helder scherm en een toffe extra functie waarmee je hem als slimme hub in je smart home kon gebruiken, middels een magnetische houder met speaker.

Wat Google niet deed, was het lanceren van een stylus om aantekeningen en schetsen te maken op je tablet. Vrijwel alle concurrenten doen dit wel: denk aan de Apple Pencil, OnePlus Stylo en de Samsung S-Pen. Onlangs bleek dat Google de zogeheten Pixel Tablet Pen wel zo goed als klaar had, maar die uiteindelijk niet besloot te verkopen. Twee jaar later duikt die stylus ineens op bij webwinkels.

Verschillende aanbieders verkochten de Pixel Tablet Pen voor een prijs van ongeveer 25 dollar. Sommige Pixel Tablet-gebruikers kochten de pen en deelden hun ervaringen op sociale media. Te beginnen bij de verpakking, die ontzettend compleet lijkt. Het komt in een doosje, met een handleiding en een magnetische hoes, allemaal vormgegeven in Google’s huisstijl.

De pen lijkt te werken zoals de meeste slimme pennen en is dus gewoon bruikbaar om bijvoorbeeld aantekeningen te maken. In de handleiding staan ook verschillende sneltoetsen, zoals met de knop aan de bovenkant van de Pixel Tablet Pen. De software die die functies mogelijk zou maken, is echter nooit naar de Pixel Tablet gekomen.

Nog even over de hoes, want die bevestigt magnetisch aan de achterkant van de Pixel Tablet. Vervolgens past de stylus daar weer in. Het is niet de meest elegante manier, in verband met hoeveel het accessoire uitsteekt. Toch werkt het volgens de gebruiker beter dan de Pixel Tablet Pen zelf. Die is ook magnetisch te bevestigen, maar laat gemakkelijk los van de achterkant.

Gebruikers van de Pixel Tablet Pen vinden het ‘enorm jammer dat hij nooit is uitgekomen’ en wachten met smart op een officiële versie. Mogelijk met de lancering van de Google Pixel Tablet 2, als die ooit nog gaat komen. Eind vorig jaar bleek dat de ontwikkeling van die tablet werd stilgelegd.

Wat vind jij: had Google deze stylus gewoon moeten uitbrengen? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws?