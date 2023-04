‘Google Pixel Tablet: steeds meer specificaties duiken op’

De Google Pixel Tablet komt eraan en langzaam duiken er steeds meer vermeende specificaties op. Zo weten we hoeveel opslag er aan boord is, in welke kleuren de tablet en op welke software hij draait. Lees hier de laatste geruchten.

‘Pixel Tablet komt in twee kleuren en kost 650 euro’

De Google Pixel Tablet is voor het eerst officieel getoond in mei 2022 op Googles eigen ontwikkelaarsevenement. Daar bleef het helaas bij een preview, maar gedurende het afgelopen jaar verschenen er steeds meer geruchten over de tablet. Het meest recente nieuws komt van Roland Quandt van WinFuture. Volgens hem komt de Pixel Tablet namelijk in minimaal twee kleuren, ‘Porcelain’ en ‘Haze’. Volgens de gelekte afbeeldingen zijn dit een soort beige-wit en groen-grijs.

Ook geeft Quandt aan dat de tablet te verkrijgen is met 128 of 256GB aan opslagruimte en 8GB RAM. Daarnaast verklapt hij ook de prijs, namelijk 600 tot 650 euro op de Europese markt.

In oktober 2022 onthulde Google ook een standaard voor de Pixel Tablet met ingebouwde speaker. Deze verscheen onlangs al per ongeluk op Amazon met een prijskaartje van 129 dollar.

Hardware en software

Lekker SnoopyTech publiceerde onlangs nieuwe afbeeldingen van de Pixel Tablet, waarop een nieuwe schakelaar te zien is. Deze kan waarschijnlijk een bepaalde modus op je tablet actieveren. Denk aan een privacymodus, waarbij je de microfoon en camera direct uitschakelt, zoals we ook op Google’s Nest Hub zien.

Verder wordt de tablet aangedreven door Googles eigen Tensor G2-chip. De chip is snel, energiezuinig en werkt erg goed met kunstmatige intelligentie. Het scherm heeft een grootte van 11 inch, maar is omringd door vrij dikke randen. Voorop zien we een selfiecamera gecentreerd op de lange zijde en achterop is een lens aanwezig. Hoeveel megapixels de camera’s hebben, is nog niet bekend.

De Pixel Tablet draait natuurlijk op Android 13, wat Googles eigen meest recente besturingssysteem is. Daarmee zijn al je favoriete Google-apps aanwezig, is de vormgeving te personaliseren en zijn er verschillende beveiligingsfuncties aan boord.

We verwachten dat de Pixel Tablet volledig wordt onthuld op Google I/O 2023, waarna de tablet in juni te koop zal zijn. Of de tablet ook naar Nederland komt is niet bekend. Sind oktober 2022 verkoopt Google de Pixel-smartphones officieel in Nederland, dus hopelijk komt hier ook een tablet bij.

